AMLO envía condolencias a familia de Vicente Fernández y felicita al Atlas

El mandatario inició su conferencia de hoy enviando sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores de Vicente Fernández, quien murió ayer a los 81 años de edad. Además, felicitó al Atlas por su campeonato en la liga de fútbol mexicana, y reconoció la labor del equipo tapatío que terminó con una racha de 70 años sin lograr un campeonato.

“Desde ayer expresamos nuestras condolencias a familiares, simpatizantes, amigos de Vicente Fernández, un símbolo de la canción ranchera, un cantare popular conocido en México y en el extranjero y vamos a terminar la conferencia escuchándolo, vean, pónganse de acuerdo qué canción. El Atalas fue campeón después 70 años, felicidades, en penaltis y felicidades al Atlas y a todos los aficionados”, dijo.

Gobierno no dará permisos para obras que afecten al medioambiente

López Obrador comentó que su gobierno no otorgará permisos que afecten el medioambiente o que no sean aprobados por la población. Recordó que ya se ha prohibido el matiz transgénico, el fracking, y no se otorgan nuevas concesiones para la explotación minera. Por ello, reiteró su confianza en la secretaria del Medio Ambiente.

“Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afectan el medioambiente y que no sean aprobadas por los ciudadanos. Hasta ahora no hemos tenido problemas mayores. (…) Maria Luisa Albores es incorruptible, y si dan permisos las autoridades locales, pero no hay el permiso de la autoridad federal pues no va a ser posible”, comentó.

AMLO anuncia que este jueves se reunirá con gobernadores en Villahermosa

Tras la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe del Ejecutivo federal tendrá un encuentro con los mandatarios locales en Villahermosa, Tabasco. detalló que tendrá una comida con los gobernadores para escuchar sus propuestas.

“También va a haber una reunión de la Conago, nada más que esa reunión la hacen los gobernadores. Yo espero que se pongan de acuerdo y a mí me están invitando a una comida y voy a asistir con los gobernadores el jueves, el programa está esas reuniones y la comida”, explicó.

Plan de seguridad en Zacatecas ha dado buenos resultados, asegura AMLO

López Obrador aseguró que en 15 días ya se lograron tener buenos resultados en materia de seguridad en Zacatecas, luego de que las Fuerzas Armadas tomaran el control de la estrategia de seguridad en esta entidad. Comentó que de las nueve entidades con más homicidios únicamente le falta visitar Sonora, donde también habrá un plan federal para reducir la violencia criminal.

“Ya terminamos, en esos nueve están incluidos Chihuahua, que estuvimos el fin de semana y Baja California. Ya estuvimos en Zacatecas, va bien el plan que se instrumentó, se echó a andar, se puso en práctica, desde que fuimos por las medidas que se tomaron tengo información que están mejorando las cosas en Zacatecas, estamos hablando de 15 días”, dijo.

AMLO anuncia inversión de 10 mil mdp en obras en calles de Cancún

El gobierno federal, en conjunto con el estatal, llevarán a cabo la rehabilitación de la avenida principal de Cancún y la construcción de un puente en la zona hotelera y, al mismo tiempo, se va a crear el parque ecológico El Jaguar, en Tulum, de 300 hectáreas; para lo que el gobierno del estado donará terrenos de su propiedad en las inmediaciones de la zona arqueológica

“Esta avenida quedó abandonada, hay un problema vial, grave, en la punta de la zona hotelera y estamos pensando construir un puente moderno sin afectar el medio ambiente para darle salida y que no se hagan estos embotellamientos que ya son pues insoportables”, relató.

Con información de Milenio