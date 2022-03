El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO envía felicitaciones a ciudadanos por Navidad; “que sea de felicidad y armonía”

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la ciudadanía por Navidad, deseando que los festejos sean «de felicidad, de armonía, de reconciliación y de amor, con todos nuestros seres queridos». Asimismo, hizo un llamado a perdonar, no odiar y a no perder la esperanza.

«Va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos reconciliarnos, eso es lo que yo deseo, mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimiento y que no perdamos nunca la esperanza, en vivir, salir adelante. «Que no haya frustraciones, todo tiene remedio en la vida, todo y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo y mucho menos en familia, siempre nos queremos. Pues felicidades!», dijo.

Hasta noviembre, se realizaron 2 mil 200 jornadas de búsqueda de personas: Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que hasta noviembre, se han realizado 2 mil 200 jornadas de búsquedas de personas desaparecidas en 28 estados y 314 municipios, con una inversión de mil 247 millones de pesos, orientados a fortalecer a los estados y la atención en materia forense.

En México, hay cerca de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes: Encinas

El funcionario federal informó que actualmente hay alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes y centros de servicios forenses del país. Detalló que el censo del Inegi del 2020 se ubicaron 9 mil 400 cuerpos no identificados en las cámaras frigoríferas o planchas de los estados.

Se ha liberado a 44 personas tras Ley de Amnistía, informa Encinas

Alejandro Encinas informó que hasta el momento se han liberado a 44 personas tras la Ley de Amnistía y quedan por resolver 795 casos, de los cuales 642 son mujeres y 153 hombres, que corresponden a delitos contra la salud, delitos que se apegan a la ley de víctimas y otros abusos en comunidades indígenas.

AMLO respalda a gobernador de Veracruz tras detención de José Manuel del Río

López Obrador expresó su respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras la detención de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, luego de legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena acusaron al mandatario estatal de abuso de poder. El Presidente aseguró que le tiene confianza al gobernador y lo considera un hombre honesto e íntegro, así como uno de los mejores mandatarios que ha tenido el estado.

«Ahora por primera vez, en bastante tiempo, se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la confianza y espero que en este caso, las autoridades que analizan el asunto, porque además es apenas una estancia que resuelva con apego a la verdad sobre todo, no sólo con apego a derecho, sino que se vaya a fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva, que haya justicia, eso es lo que pido, pero no descalificó al gobernador le tengo confianza», dijo.

“Deben tener pruebas”, dice AMLO sobre detención de José Manuel del Río

El Presidente insistió en que no descalifica al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras la detención de José Manuel del Río, secretario técnico de la Jucopo en el Senado; sin embargo, afirmó que se deben tener pruebas en su contra, pues de lo contrario no se le puede acusar y en su caso, liberar o desechar el caso, por lo que pidió se resuelva con apego a la verdad y al derecho. «Espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia, que resuelva con apego a la verdad, sobre todo, no solo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva.

«Que haya justicia, eso es lo que pido, pero no descalifico al gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben tener pruebas si no no se podría acusar a nadie. Si esas pruebas no son contundentes, no son válidas se va a saber. Y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado, en el caso que no existiera ningún delito. Yo creo que hay instancias legales para eso, pero no se puede descalificar así a la primera al gobernador de Veracruz», resaltó.

