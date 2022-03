El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

AMLO felicita a Gabriel Boric por triunfo en elecciones en Chile

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya felicitó al izquierdista Gabriel Bolic por su triunfo electoral para la convertirse en el próximo presidente de Chile. Al iniciar su conferencia mañanera, dijo que su alegría por este hecho es inocultable porque el pueblo chileno dio un ejemplo democrático para América Latina y el mundo. «Expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, es inocultable, por el triunfo de Gabriel en Chile, ya lo felicité en la mañana porque hay una diferencia de horario, en Chile son las 10:20 de la mañana, de modo que ya lo felicité me dio mucho gusto. Felicito al pueblo de Chile, abrazo al pueblo hermano de Chile, han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo, es un triunfo de la democracia en Chile, en América Latina, el Caribe, en el mundo», dijo.

Guardia Nacional, con más de 100 mil elementos

El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que ésta terminó el 2019 con 88 mil 557 elementos, para 2020 alcanzó 99 mil 169 y en el presente año tiene 113 mil 863, pero dijo que se contabilizan plazas que la policía militar tiene en su estructura, principalmente personal de grados y especialidades que irá pasando a la Guardia Nacional conforme disponga de ellos.

Homicidios en Edomex vinculados a delincuencia organizada han ido al alza

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indicó que el Estado de México es el único, de nueve entidades, con atención prioritaria donde homicidios vinculados a la delincuencia organizada han ido al alza.

Sedena ‘presume golpe’ al crimen organizado

El secretario de la Defensa Nacional destacó que durante esta administración se han efectuado detenciones importantes de objetivos prioritarios y generadores de violencia, principalmente del crimen organizado. En el actual gobierno, indicó, van mil 078 objetivos prioritarios detenidos; entre ellos hay cinco líderes de organizaciones delictivas. «Mil 78 objetivos que han sido detenidos con base a las actividades de inteligencia que hacen; el 106 por ciento en comparación con los de la delincuencia capturados en la administración anterior», comentó. Algunos de los detenidos están José Antonio Yépez Ortiz,El Marro, supuesto líder del cártel de Santa Rosa de Lima; Santiago Mazari, El Carrete, de Los Rojos; y Rosa Linda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En primeros 3 años de gobierno se han asegurado más de 20 mil armas

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, indicó que en los primeros tres años del gobierno federal se han asegurado 26 mil 027 armas, de las cuales, dijo, el 70% procede de fábricas de Estados Unidos. «Detenidos, 194% más, 63 mil 379 detenidos en los tres años, en comparación con 21 mil 548 de la anterior (…) 80 por ciento más de aseguramientos de armas, de las cuales el 70 por ciento son de fábricas de Estados Unidos»

Incidencia delictiva redujo 22.1&

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la incidencia delictiva de fuero federal registró una reducción de 22.1%, pero reconoció su preocupación por el delito de homicidio doloso «De los delitos de uno de los delitos que más nos preocupan, que es homicidio doloso disminución de 3.8% hay que decir que hay cuatro meses que han ido a la baja. Hay el seguimiento de 50 municipios con mayor incidencia, de los más de 2 mil 400, en 50 se concentra y ha tenido disminución de 1-8%»

AMLO entrega condecoración del Águila Azteca al canciller de Francia

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la condecoración del Águila Azteca al canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, por su desempeño en favor de la política exterior. «Me da gusto que hoy el gobierno de México haga un reconocimiento especial al canciller de Francia, ministro de asuntos exteriores de Francia por su desempeño en favor de la política exterior, en especial por su trato amistoso, fraterno, con el gobierno de México y con nuestro pueblo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó que con la colaboración del ministro francés se ha formado la Universidad Tecnológica Bilingüe Franco Mexicana de Nuevo León, que se inauguró en el 2020 y se han compartido resoluciones como la que México presentara en la ONU con miras a garantizar el acceso universal a vacunas.

Pese a pandemia, México no contrajo deuda: AMLO

México es el único país que no redujo su recaudación ni contrato deuda, es decir, los ingresos en términos reales no cayeron con la pandemia por covid-19, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. “¿Cómo le hicimos? ¿Por qué no nos endeudamos? ¿Por qué no se cayó? Una de las primeras medidas que tomamos, a demás de combatir la corrupción, fue cancelar las condonaciones de impuestos a empresas y bancos, aunque parezca increíble».

Con información de Milenio