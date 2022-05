El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

AMLO felicita al presidente electo de Perú, Pedro Castillo, por su triunfo

Luego de que las autoridades electorales de Perú declararan a Pedro Castillo como el nuevo presidente del país, López Obrador extendió sus felicitaciones al maestro, y recordó que las culturas de ambas naciones siempre han estado unidas. Además, anunció que el canciller Marcelo Ebrard asistirá a la toma de protesta del mandatario. “Las autoridades electorales de esa república le reconocieron su triunfo al maestro Pedro Castillo Terrones, él va a ser el nuevo presidente de la república de Perú, le enviamos un abrazo solidario, le deseamos que le vaya muy bien, lo merece su pueblo”, dijo.

México ha conseguido 197 millones de medicamentos y material de curación

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), se logró conseguir 197 millones de insumos médicos, que incluyen medicamentos y piezas de material de curación, para garantizar el abasto. Además, señaló que las compras se llevaron a cabo «sin sobreprecios y con ahorros». “Primero, fue posible comprar de manera más eficiente, en 37 días se adquirió lo que al organismo internacional le tomó 10 meses. Logramos adquirir 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material, significa un volumen de mil 729 millones de piezas, entre 816 millones de medicamentos y 912 millones de material de curación”, explicó.

Gobierno adquirió 27 claves faltantes de medicamentos para niños con cáncer

Además, el funcionario dio a conocer que se garantizarán los tratamientos oncológicos para los pacientes pediátricos, puesto que se lograron obtener las claves de 27 medicamentos oncológicos. “Gracias a la cancillería, a través de embajadas de Francia, Argentina, Alemania, Canadá, Corea del Sur, se logró la consecución de 27 claves oncológicas, del total de alto consumo dentro de las que destacan, para los que tengan interés médico mitoxantrona, ciclofosamida, epirubicina, idarubidina, tetotrexato, doxorrubicina, vicncristina”, comentó.

Tercera ola de covid-19 está afectando a menores de 52 años no vacunados

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la tercera ola de la pandemia está afectando principalmente a la población joven, especialmente a aquella menor de 52 años y que no se ha vacunado, siendo ésta última la característica que predomina en el 97 por ciento de los nuevos contagios. “Se ha recorrido seis a siete años la distribución de edad, afecta a personas jóvenes, la mayoría de hospitalizados son personas menores a 52 años y la enorme mayoría personas no fueron vacunadas”, advirtió.

Confinamiento ya no va a significar cierres absolutos

López-Gatell hizo un llamado a la población a respetar las medidas sanitarias en espacios públicos ante la pandemia de covid-19; sin embargo, aseguró que en esta nueva etapa ya no se implementarán cierres absolutos, con el fin de no afectar más a la economía. “El confinamiento ya no van a implicar cierres absolutos, como los significó al inicio de la jornada de sana distancia. (…) El viernes pasado presentamos la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo porque en el color más alto ya no implican cierres absolutos”, anunció.

Con información de Milenio