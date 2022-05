El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde la 23 Zona Militar en la carretera Tlaxcala-San Martín, Panotla, Tlaxcala.

Tlaxcala reportó siete homicidios en diciembre del año pasado: Sedena

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que se reportaron seis homicidios en diciembre de 2021, y el delito va a la baja. Además, los casos se concentran en seis municipios: Tlaxcala, Huamantla, Tlaxco, San Pablo, Calpulalpan y Apizaco.

AMLO firma convenio de salud con gobierno de Tlaxcala

El mandatario, así como funcionarios del Gabinete de Salud federal, firmaron un convenio con el gobierno de Tlaxcala para garantizar la atención médica en el estado, así como la construcción y el mantenimiento de hospitales.

“Vamos a suscribir un convenio de colaboración en materia de salud entre la Federación y el gobierno de Tlaxcala para que no falten los médicos, los especialistas, que estén en buen estado lo centros de salud, unidades médicas, hospitales. (…) Garantizar al pueblo de México el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos”, señaló.

AMLO lamenta fallecimiento del empresario Alberto Baillères González

Tras la muerte de Alberto Baillères González, presidente de Grupo Bal, López Obrador envió su pésame a su familia y recordó la relación de respto y confianza que mantenía con el empresario. Expresó que en los últimos tiempos fue más estrecha su comunicación, a la vez que refrendó su respaldo a su hijo Alejandro como director de sus compañías.

“Quería expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano. (…) Conocía a don Alberto desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de Gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidimos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto”, apuntó.