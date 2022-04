El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO invita a celebraciones por los 200 años de la Consumación de Independencia

En el marco del aniversario de la entrada del llamado ejército trigarante a la Ciudad de México, el mandatario invitó a toda la población a participar en las celebraciones por los 200 años de la Consumación de la Independencia nacional, ya sea acudiendo a las exposiciones o siguiendo los eventos a distancia.

Desde 2018 se han repatriado 5 mil 746 bienes arqueológicos e históricos: Cultura

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dio a conocer que desde el inicio de este gobierno se han repatriado 5 mil 746 bienes arqueológicos e históricos, los cuales han sido producto de rescates de subastas, decomisos, o aseguramientos. Incluso, el 16 de septiembre el Italia detuvo una subasta de 17 piezas que fueron rescatadas.

Secretaria de Cultura pide suspender subastas de bienes arqueológicos

La titular de la Secretaría de Cultura también hizo un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para detener la venta y subasta de bienes arqueológicos de México, al tratarse del patrimonio nacional. Recalcó que no se trata de un lujo, sino que es parte de la cultura e historia del país.

“El patrimonio no es un artículo de lujo, no tiene precio, hacemos un llamado a las autoridades para suspender a estas acciones que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones. El patrimonio no se vende, se ama y se defiende, no se puede amar lo que no se conoce”, sostuvo.