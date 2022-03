El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO invita a ciudadanos a adquirir boleto para la rifa del 15 de septiembre

El mandatario invitó a la población a participar en el sorteo de la Lotería Nacional de este 15 de septiembre en el que se va a rifar un palco del Estadio Azteca. Además, recordó que los recursos que se obtengan serán para premiar a los deportistas que participaron en Tokio 2020. “Aprovecho y lo voy a repetir, ojalá y me pregunten después, pero si no me preguntan aprovecho. Es para mañana, todavía hay tiempo y es un palco en el Azteca, se van a rayar. Y lo más importante, todo lo que se obtenga es para apoyar a deportistas”, dijo.

En los 32 estados del país hay reducción de casos de covid: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que hay una reducción en la incidencia de la pandemia de covid-19 en los 32 estados de la República mexicana. Señaló que esto es principalmente debido a la campaña de vacunación, que hasta el momento hay logrado inmunizar al 68 por ciento de población adulta. “Se muestra que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional y son las 32 entidades que tienen una clara tendencia de reducción en los casos y, como ha ocurrido desde que inicio la vacunación, al enorme mayoría de los casos son leves”, destacó.

No hay incremento de casos covid en menores tras regreso a clases

Luego de dos semanas del regreso a clases presenciales, no se ha presentado un repunte de casos de covid-19 en menores de edad, informó López-Gatell, pues menos del 10 por ciento de los contagios totales en el país afectan a este sector. Sin embargo, señaló que el gobierno continuará monitoreando la evolución de la epidemia. “No se muestra que haya incremento en los casos en personas menores de edad, no ha repuntado la epidemia en menores, va a la baja, pero no se ve quede haya repuntado, menos del 10 por ciento de los casos que se registran son en menores y más del 95 por ciento en general son casos leves”, destacó.

Reunión de la Celac será el sábado en Palacio Nacional, anuncia Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dio a conocer que la reunión con representantes de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (Celac) se llevará a cabo el sábado en Palacio Nacional. “La Celac, tenemos la cumbre el sábado, aquí en Palacio Nacional, la preside el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace mucho no sea reunías los presidentes, primer ministros y altos funcionarios de tantos países. Nos acompañan por la independencia de México y la convocatoria que hizo el Presidente”, apuntó.

Hay 528 escuelas afectadas por sismo del 7 de septiembre: SEP

La secretaria de Educación, Delfina Gómez, anunció que luego del sismo de 7.1 el 7 de septiembre, hay 528 escuelas afectadas en todo el país, y se continúan con las actividades de supervisión para identificar si hay más daños. “En 11 estados, de 133 municipios, hay 528 escuelas afectadas, aumentó por lo que sucedió en Ecatepec, en Tlalnepantla, no hay escuelas alrededor”, apuntó.

Se dará amnistía a 600 presos: AMLO; se analizan más de 4 mil expedientes

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que se analizan 4 mil 233 expedientes de personas con sentencia o con prisión preventiva para integrarse al programa de amnistía y ser liberados. Detalló que los casos ya fueron enviados a los jueces correspondientes, al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General de la República (FGR). “Se han realizado revisiones para ver quienes cumplen con requisitos para ser preliberados. De esta manera, podemos decir que al momento 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva en el ámbito federal. (…) Es el principio de un proceso que estaremos viendo cada mes”, aclaró.

Hoy se termina de aplicar segunda dosis anticovid en frontera con EU

El jefe del Ejecutivo federal anunció que hoy se terminará de vacunar, con esquemas completos a la población de los municipios fronterizos con Estados Unidos, lo que permitirá “que se abra por completo la frontera”. Aunque no dio una fecha tentativa o detalles, insistió en que se trata de un paso más hacia los cruces no esenciales. “Hoy se termina de vacunar con segunda dosis a todos los municipios de la frontera, de la zona limítrofe con Estados Unidos, esto se lo encargamos a Rosa Icela. Esto ya permite que se abra por completo la frontera”, declaró.

AMLO analiza asistir a sede de la ONU; México presidirá

Consejo de Seguridad López Obrador dio a conocer que está considerando asistir en noviembre a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ya que México será presidente del Consejo de Seguridad. Explicó que le han recomendado asistir, además, “no está muy lejos, podemos ir y regresar”, “Estoy analizando asistir a Naciones Unidas en noviembre, porque México va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y tanto el secretario Ebrard como el embajador de Naciones Unidas me han sugerido que asista, que sería muy importante”, informó.

