El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO felicita a ‘Canelo’ Álvarez y a ‘Checo’ Pérez por triunfos del fin de semana

El mandatario resaltó los triunfos del boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien ganó una pelea contra Caleb Plant, y de Sergio Checo Pérez por obtener el tercer lugar en el Gran Premio de México este fin de semana. Por ello, hizo un llamado a reconocer y apoyar a todos los deportistas destacados del país.

Secretaria de Economía da consejos para participar en el Buen Fin

La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, presentó una serie de recomendaciones para aprovechar la semana del Buen Fin que iniciará el próximo miércoles, y señaló que en los últimos años se han aumentado las ventas ayudando a las finanzas públicas.

“Aprovechar ventajas de comercio electrónico, comparemos precios. Promover compras de micro pequeñas y medianas empresas, del consumo local, apoyarnos. Hacer una lista de lo que queremos comprar, considerando presupuesto que tenemos, no compre lo que no pueda pagar. (…) Si tenemos problema, contamos con Profeco para las denuncias pertinentes”, explicó.

Buen Fin ayudará a reactivación económica de forma muy importante: Concanaco

José Héctor Tejada, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) sostuvo que existen buenas condiciones para llevar a cabo el Buen Fin, lo que ayudará a que exista un mayor número de ventas y mejor la economía de México.

“El Buen Fin, del 10 al 16 noviembre, es la oportunidad más importante de nuestro país para comprar y que no se puede comparar con ningún otro. Esto ayudará a la reactivación económica de forma importante. Significa que la mayor parte de nuestro país tiene condiciones para tener aforos suficientes en nuestros mercado, en nuestras tiendas, lo que dará buen éxito en el Buen Fin”, declaró.

AMLO llama a participar en el Buen Fin y asegura que será un programa exitoso

La recuperación de empleos y el aumento en la recaudación de impuestos son una señal positiva de la recuperación económica, luego de la pandemia de covid-19, por lo que el jefe del Ejecutivo federal señaló que el Buen Fin será un programa exitoso. En sete sentido, llamó a la población a participar, aunque advirtió que no se deben hacer compras innecesarias.

Ya no debe de haber escuelas cerradas: AMLO; pide a estudiantes regresar a clases

López Obrador pidió a los padres de familia que envíen a sus hijos a las escuelas, con el fin de reanudar las clases presenciales. Explicó que hubo una campaña en contra del retorno, advirtiendo que habría contagios entre los menores de edad. Sin embargo, recordó que se trata de información que el gobierno ha refutado.

“Que ya se termine de enviar a todos los estudiantes niños, adolescentes a las aulas, ya no debe de haber escuelas cerradas. Hubo una campaña que se iban a contagiar los niños de covid, ya está demostrado que esto afortunadamente no sucedió, podemos probarlo.(…) Si vamos a tener abiertos los centros comerciales, ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas?”, cuestionó.