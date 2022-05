AMLO no descarta vacunación anticovid para menores con problemas de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

México, en proceso de reconversión hospitalaria ante tercera ola de covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que ante el aumento de casos de covid-19 en todo el país, México se encuentra en un proceso de reconversión hospitalaria, para atender de nuevo a pacientes con coronavirus.

“En este momento ya están en un proceso de reconversión, siempre por arriba de la necesidad, ayer publicamos la nueva guía de tratamiento covid. Tiene consenso de varias instituciones en las 32 entidades”, destacó.

Segundas dosis de vacuna anticovid en frontera se aplicará desde el 15 de agosto

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 en los municipios fronterizos iniciará el 15 de agosto, y se prolongará hasta finales de septiembre.

“El domingo 15 de agosto a septiembre estaríamos empezando en Sonora la segunda fase de la vacunación en la frontera norte, es decir, vamos poner la segunda dosis de la vacuna. Terminar por Tamaulipas, recordar que un millón 262 mil de dosis sería lo que aplicaríamos”, detalló.

Concluyó el primer contrato de entrega de vacunas anticovid con Sinovac

Como parte de los múltiples acuerdos que gestionó el gobierno de México, el primer contrato con la farmacéutica Sinovac llegó a su fin; pues ya fueron entregadas las 20 millones de dosis pactadas con la empresa china, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Terminamos nuestro contrato con Sinovac, con 19 vuelos entre el 19 de febrero y la fecha”, dijo.

México alcanzará 100 millones de vacunas anticovid a finales de agosto: Ebrard

El canciller resaltó que el plan del gobierno de México incluye que para finales de agosto se haya rebasado el récord de las 100 millones de vacunas en el país, derivadas de los contratos con diferentes farmacéuticas.

“Esperamos legar a 100 millones a finales de agosto, que es el plan que tenemos establecidos, hay menos de 100 países que tienen menos de 100 millones de dosis”, advirtió.

AMLO no descarta vacunación anticovid para menores con problemas de salud

Si los organismos internacionales lo aprueban, México iniciará la aplicación de vacunas contra el covid-19 a menores de edad que padezcan enfermedades crónicas o tengan una situación de salud difícil, declaró el Presidente. “No descartamos que en el caso niños y jóvenes con problemas o enfermedades que ameriten una protecciones especial, si los organismos de protección y salud internacional lo aprueban, también sean vacunados en nuestro país”, resaltó.

Revocación de mandato será oportunidad de opositores para que deje el cargo

López Obrador hizo un llamado a sus opositores a esperar y participar en la consulta sobre la revocación de mandato para retirarlo de la Presidencia, y sostuvo que “no hace falta la violencia” para que deje su puesto. “Aun con todos los obstáculos se dio un paso adelante, una consulta constitucional, ya hay precedente y lo repito: Viene la revocación de mandato en marzo, va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir”, comentó.

Ssa pide a vacunados no aplicarse dosis adicionales a las ya recibidas

López-Gatell pidió a las personas vacunadas contra el covid-19 no combinar los biológicos de las farmacéuticas o aplicarse antígenos extra a los ya recibidos, puesto que la “respuesta inmune no necesariamente mejora”. “Resulta una situación inconveniente cuando otro país no reconoce una vacuna que ha sido aplicada en México, en este caso, pero no hay ninguna motivación médica o de salud pública para pensar que se requiere una vacuna diferente o adicional a la ya aplicada”, aclaró.

Con información de Milenio