El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO pide a SFP que informe sobre denuncias por corrupción

El mandatario informó que la Federación ha presentado entre 200 y 300 denuncias por presuntos actos de corrupción ante la Fiscalía General de la República. Por ello, pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que dé a conocer qué funcionarios, y en su caso particulares, han sido sancionados por este delito.

“Todo lo que es corrupción se combate, hemos presentado unas 200 o 300 denuncias a la Fiscalía anticorrupción, a la Fiscalía General. No se protege a nadie. Podríamos informar, porque no sólo es el castigo a servidores públicos, hay órdenes de aprehensión contra servidores públicos y privados”, indicó.

AMLO afirma que la UNAM no estuvo “a la altura en crítica al neoliberalismo”

Tras la polémica que se generó ayer por sus críticas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de volverse individualista, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que la institución no estuvo a la altura al momento de criticar al neoliberalismo, aunque aclaró que existen excepciones.

“Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura, la crítica del neoliberalismo no salió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron. (…) Que no se enojen, qué bueno que hay polémica sobre esto, porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia, y no todos, también, aclarando, son así”, dijo.