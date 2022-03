El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en La Mañanera que hoy viajará a Tlaxcala para inaugurar una universidad pública, también que visitará Oaxaca y Puebla para comenzar con las actividades relacionadas con la celebración de la Independencia de México. Y adelantó que el domingo dará una conferencia matutina desde Oaxaca para informar sobre las vacunas contra covid-19.

Se tiene dinero para vacunas anticovid y para obras, dice AMLO

Aseguró que no hay necesidad de suspender obras para comprar vacunas anticovid, pues basta con erradicar la corrupción en el país, y estimó que se ha ahorrado más de un billón de pesos al no permitir dichas prácticas, «se tiene dinero para la compra de las vacunas y para las obras porque no se permite la corrupción; tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos».

«Vamos a salir adelante, nos alcanza para las vacunas, no tenemos que cancelar obras, es cuestión de seguir limpiando de corrupción el gobierno».

AMLO busca 20% de descuento en contratos con penales privados

Mencionó que se busca 20 por ciento de descuento en contratos con penales privados, «estamos revisando esos contratos, ya les manifesté a la secretaria de Seguridad Pública y al consejero jurídico, mínimo tiene que haber un descuento de 20 por ciento; ahí necesitamos ahorrar unos 3000 millones al año mínimo».

Estamos muy de acuerdo con que EU cancele muro: AMLO

Indicó que está de acuerdo con que se cancele la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, «estamos muy de acuerdo en que se cancele la construcción del muro, este es un tema que celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace algún tiempo; ahora el presidente Biden decide que ya no va a construir el muro en la frontera, entonces es un hecho histórico».

AMLO pide informe sobre recursos que se han decomisado a delincuencia

Instruyó a elaborar un informe sobre los recursos que se le han decomisado a la delincuencia organizada, «hoy en la mañana di la instrucción de que quiero que informemos aquí de cuánto se ha decomisado a la delincuencia desde que llegamos; quiero saber dónde está ese dinero. Pronto vamos a informar sobre ese tema, cuánto se ha obtenido por la delincuencia organizada y la de cuello blanco».

