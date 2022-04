El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó en La Mañanera que ya se probó una nueva ley para el cobro de comisiones de las afores, «es una buena noticia porque se redujo el cobro de las comisiones» y aseveró que los trabajadores pagarán 50% menos «va a haber una disminución con relación a lo que les cobraba hace tres meses».

AMLO pide no perseguir a quienes cometieron actos violentos en marcha

Pidió no perseguir a quienes cometieron actos violentos durante la marcha por el 8 de marzo, «mi opinión es que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron, la gente no ve bien eso».

Agregó que México es de los primeros países en el mundo en donde la mitad de los legisladores son mujeres, «es una lucha nuestra, nos tocó enfrentar a los que ahora nos cuestionan en la participación de candidatas»

AMLO lamenta muerte de actriz Isela Vega

Envió un abrazo y su pésame a la familia de la actriz Isela Vega, quien murió a los 81 años, «siempre nos apoyó, una mujer extraordinaria, libertaria, una mujer de avanzada. Me acuerdo que me acompañó cuando el fraude de 2006, ella estuvo aquí en el Zócalo, siempre con nosotros».

AMLO propone que FGR revise si candidatos tienen carpetas de investigación

Propuso que la Fiscalía General de la República (FGR) revise si candidatos a elecciones del 6 de junio tienen carpetas de investigación en su contra, «puede participar vigilando, que no haya fraudes; ojalá y se aplique la ley porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones: por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres. Son contadas las ocasiones en siglos que hemos celebrado elecciones limpiar y libres».

«Fue nada más simulación», dice AMLO sobre compromiso de ONU por vacunas

Cuestionó el papel de la ONU en la distribución de las vacunas contra covid-19, «¿dónde está la ONU? Fue pura formalidad, nada más que se aprobó casi por unanimidad que no iba a haber acaparamiento de vacunas. ¿Fue nada más simulación? El mecanismo de la ONU, Covax ha distribuido 4%».

AMLO: había ordenado dejar muro en Palacio Nacional por respeto a nombres

Reveló que había ordenado dejar muro en Palacio Nacional por respeto a los nombres de las víctimas, «ya había dado instrucciones que se mantuviera el muro por respeto a los nombres a las víctimas, familiares de víctimas, pensando que iba a haber la manifestación, que no se iban a atrever que iban a respetar eso; hay escalas hay niveles».

Con información de Milenio