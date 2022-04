El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde la 24 Zona Militar, en Cuernavaca, Morelos.

AMLO envió ayer iniciativa de reforma eléctrica a Cámara de Diputados

El mandatario dio a conocer que ayer envió su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con el fin de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evitar que los precios de los energéticos aumenten. De este modo, aseguró, se tendrá control sobre los costos y se garantizará la economía familiar.

“La iniciativa que se envió desde ayer para fortalecer a la comisión federal de electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a aperos justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación”, anunció.

Con reforma eléctrica, CFE tendrá 54% del mercado; sólo Estado podrá explotar litio

A través de la reforma eléctrica del Ejecutivo, la CFE buscará tener 54 por ciento del mercado energético en el país, dejando el 46 por ciento a la industria privada, para que haya competitividad. Sin embargo, dejó en claro que el uso y la explotación del litio será limitado únicamente al Estado.

AMLO presenta carta a Israel para solicitar extradición de Tomás Zerón

El caso Iguala es “un hecho que dejó huella de dolor e impunidad”, dijo López Obrador en su carta dirigida al primer ministro de Israel, para solicitar la extradición de Tomás Zerón por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“En 2014 fueron desaparecidos 43 normalistas en Iguala en una acción brutal y despiadada en la que se coludieron miembros del narco y autoridades, un hecho delictivo abusivo y desmesurado (…). Me dirijo para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario a nuestro país”, apuntó.

Todavía no hay nada claro en investigación de incendio de discoteca Baby’O

Los dueños de la discoteca Baby’O, en Acapulco, “han demorado en dar información”, por lo que todavía no hay nada claro respecto al incendio que la consumió esta semana, informó el Presidente. Por ello, pidió a que se concluyan las investigaciones antes de acusar la injerencia del crimen organizado en los hechos.

“Se trata de una discoteca famosa, a la que han asistido personalidades del mundo artístico. Es un incendio, no se puede atribuir a la delincuencia sin pruebas. (…) No se puede decir cuál es el móvil, hay que esperarnos y es muy probable que se tenga información”, detalló.

“Amor y paz”, dice AMLO tras dichos de José María Aznar sobre Conquista

Luego de que el ex presidente de España, José María Aznar, se burlara de la petición de perdón por la Conquista, el jefe del Ejecutivo federal mexicano llamó a la paz y a evitar caer en provocaciones, aún frente a los insultos, a la vez que reiteró su respeto al pueblo español.

“Pues también amor y paz, entender que debemos perdonar. No olvidar pero perdonar. Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón. Entonces no nos afecta en nada, no voy a polemizar”, declaró.