El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Deportistas “están obteniendo muchas medallas” en Paralímpicos, celebra AMLO

El mandatario reiteró sus felicitaciones a los atletas mexicanos que participan en los Juegos Paralímpidos de Tokio, especialmente por las medallas que han logrado. Señaló que una vez terminen las competencias y regresen, se reunirá con todos los atletas y sus entrenadores para hacerles un reconocimiento.

“Nuestras felicitaciones a los deportistas que están en los Juegos Olimpios de Tokio, que son nuestro orgullo y están obteniendo muchas medallas. Cuando regresen vamos a reunirnos con ellos (…) y a toda la delegación, a los entrenadores, les vamos a hacer unos reconocimientos”, señaló.

‘Nora’ elevó niveles de presas en el país; PC celebra “buena noticia”

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, destacó que con el paso de Nora, los niveles en las presas de México aumentaron hasta un 95 por ciento, lo cual es una buena noticia ya que no ha habido afectaciones a la población por este hecho. De esta manera 18 presas están por encima de su nivel habitual, 10 en Jalisco, siete en Michoacán y una en Colima.

“Este huracán dejó 30 ríos desbordados en Jalisco, Colima Michoacán, Sinaloa, además de 20 presas con más del 95 por ciento de almacenamiento. Esto es en realidad buena noticia y no ha causado ningún daño a la población”, destacó.

AMLO presenta su nuevo libro; “lo recomiendo a nuestros adversarios”

Luego de presentar su nuevo libro titulado A mitad del camino, López Obrador recomendó su obra a sus adversarios, con el fin de que estos comprendan los motivos de sus acciones implementadas en lo que lleva de gobierno; “les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aun cuando no estemos de acuerdo”, apuntó.

“Aquí esta mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo el gobierno en dos años nueve meses, lo recomiendo, en especial a nuestros adversarios, para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. La politica es, entre otras cosas, pensamiento y acción”, añadió.

“Es un día muy importante”: AMLO ante regreso a clases presenciales

El jefe del Ejecutivo federal sostuvo que el regreso a las aulas ha sido posible gracias a la cooperación de autoridades educativas, la comunidad estudiantil, las autoridades y los padres de familia. Asimismo, aseguró que hay mucho entusiasmo por volver a las escuelas. “Hoy me tocó levantar a las 6 de la mañana a Jesús para que se fuera”, comentó.

“Es un día muy importante porque regresan niños, niñas y adolescentes a escuela públicas y particulares del país. Se ha hecho todo un esfuerzo, están participando maestras, maestros, padres, madres de familia, autoridades municipales, gobernadores, la SEP”, declaró.

AMLO agradece apoyo de gobiernos locales para el regreso a clases

Mediante varios enlaces con los gobiernos estatales, el Presidente supervisó el regreso a clases presenciales, y aprovechó para agradecer a las autoridades el apoyo y la coordinación para reabrir las aulas; “la escuela es lo mejor que hay, por eso estamos muy contentos”, dijo. “Gracias por el apoyo, la entrega del gobierno del estado los gobiernos municipales. (…) la mayoría va a participar, porque la escuela es insustituible, es el segundo hogar, no sólo se reciben los conocimientos, es un centro de convivencia, la educación es compartida, tiene que ver con los sentimientos que se expresan”, explicó.

SEP está preparada para el regreso a clases presenciales: Delfina Gómez

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, agradeció a los maestros y padres de familia por su colaboración ante el inicio del nuevo ciclo escolar, y sostuvo que las autoridades educativas están listas para recibir a los estudiantes.

“Gracias a la colaboración y trabajo en equipo estamos viendo, coronado, el trabajo de padres de familia, madres, maestros, de los mismos niños que han ido a sus escuelas con la finalidad de recibir lo más sano y seguro a los compañeros”, apuntó.

