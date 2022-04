AMLO propondrá formalmente otorgar Nobel a quienes crearon vacunas 

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

México ha vacunado contra covid a 37% de adultos: Ssa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que ya se ha vacunado contar el virus SARS-CoV-2 al 37 por ciento de la población adulta en México.

“El programa nacional de vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado todos los pueblos de México, llevamos el 37 por ciento de toda la población mayor de 18 años. El Presidente reiteró su compromiso de vacunar a todos los adultos para octubre”, declaró.

México está pasando por un tercer repunte de la pandemia: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que el país está pasando por un tercer repunte de la pandemia de covid-19. “Continua el programa de vacunación, seguimos teniendo abasto suficiente de vacunas, ha sido oportuno el vacunar a la población porque, como se está demostrando ahora, hay un pequeño repunte en contagios”, dijo.

Gobierno lanza certificado de vacunación oficial

Para comprobar aplicación de dosis anticovid de manera formal, el gobierno de México puso a disposición de la población un certificado de vacunación, que podrán obtener a través de la página https://cvcovid.salud.gob.mx/ “ayer lo liberamos”, indicó López-Gatell. “Ya esta disponible el certificado de vacunación covid, lo liberamos desde ayer, si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada”, comentó.

Próximas semanas no se recibirán “grandes dotaciones” de vacunas

De acuerdo con el subsecretario, la cantidad de vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer será menor en las próximas semanas, debido a que las plantas de producción en Estados Unidos serán reconvertidas. Esto, con el fin de ampliar su capacidad hasta en un 400 por ciento más.

“Esta y las próximas dos semanas no tendremos una buena dotación de Pfizer, están entrando en un proceso de reconversión de las plantas de Estados Unidos, y es importante para que expandan su capacidad. En tres semanas tendremos una dotación muy limitadas de vacunas”, añadió López-Gatell.

El 8 de julio inicia vacunación contra covid en Chihuahua

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que hoy concluye la jornada de vacunación en los municipios fronterizos de Sonora. Además, iniciará en Chihuahua desde el próximo jueves 8 de julio. “Chihuahua, desde jueves para continuar con los siguientes municipios. Vamos a esperar la llegada de cientos de miles (de dosis) y vamos a continuar con la vacunación en la vacunación en la zona fronteriza de Chihuahua”, declaró.

AMLO propondrá formalmente otorgar Nobel a quienes crearon vacunas

Como ya lo había anticipado, el Presidente anunció que formalizará su propuesta para que los científicos y farmacéuticas que desarrollaron las vacunas anticovid sean reconocidos con el Premio Nobel. “Formalmente voy a enviar a quien deciden sobre los premios, quienes deciden para nombrar, elegir, a los Premios Nobel que se considere entregar uno en esta materia a quienes contribuyeron a la creación de esta vacuna, porque esto significa salvar muchas vidas”, apuntó.

López-Gatell pide no usar certificado de vacunación para condicionar empleo

El funcionario de Salud hizo un llamado a los empleadores de México a no hacer uso del certificado de vacunación como un requisito para otorgar un empleo. Recordó que este tipo de prácticas están prohibidas en las leyes.

“No es adecuado, puede ser ilegal, que para propósitos de empleo se pida estar vacunado para covid-19. Que un empleador lo pida y que si no lo tiene no lo quiera recibir o emplear, no sería correcto, contrapuesto a las leyes, no se debe de usar”, enfatizó.

AMLO está por terminar primera versión de libro sobre su gobierno

El mandatario anunció que para antes del 1 de septiembre se publicará su nuevo libro, el cual hablará sobre su gobierno y estará compuesto por cuatro capítulos. La obra tratará temas como la política interior, su relación con el ex presidente Donald Trump, la oposición a su gobierno y el futuro de México en los próximos tres años. “Ya he avanzado en escribir un libro, ya estoy por terminar la primera versión, el borrador, son cuatro capítulos, ya estoy terminando, el tiempo que me queda libre lo estoy dedicando a eso, escribo en los vuelos, en los hoteles, donde puedo”, contó.

“Fue cordial y amistosa”, dice AMLO sobre reunión con senadores de EU

Luego de su reunión con senadores estadunidenses de los partidos republicano y demócrata, el jefe del Ejecutivo afirmó que hablaron sobre reabrir la frontera común lo más pronto posible. Además, se trataron temas para reforzar el desarrollo de América del Norte y asuntos que conciernen a ambas naciones. “Es una reunión con una comisión del senado muy importante porque son senadores del partido republicano y demócrata, que nos pidieron una conversación para conocer nuestros puntos de vista sobre distintos asuntos bilaterales”, reveló.

“Sí nos interesa”, dice Ebrard sobre vacuna anticovid de Cuba

El canciller señaló que el gobierno de México posee interés por adquirir la vacuna contra el covid-19 Soberana, que desarrolló Cuba. Destacó la importancia de que América Latina sea autosuficiente en la producción del biológico, tanto para la pandemia actual como para futuras crisis sanitarias que podrían presentarse. Además, el Presidente resaltó las relaciones fraternas que posee con las autoridades cubanas; “estamos abiertos a tener relaciones e intercambiar experiencias en vacunas, adquirirlas y estamos muy agradecidos con Cuba porque en momentos difíciles, (…) nos enviaron médicos y enfermeras”, recordó.

