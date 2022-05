El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia La Mañanera desde Palacio Nacional, en donde informó sobre el plan del gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas.

AMLO reconoce que no se ha logrado reducir incidencia en homicidio, feminicidio y extorsión

Reconoció que su gobierno no ha logrado reducir incidencia en delitos como el homicidio, feminicidio y extorsión, «todo lo demás va a la baja y considerablemente».

Número de fosas clandestinas localizadas va a la baja: Alejandro Encinas

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que el número de fosas clandestinas localizadas va a la baja. Además, informó que 10 estados concentran casi 80% de los reportes de personas desaparecidas.

Desde febrero de 2019 se han realizado mil 413 jornadas de búsqueda de desaparecidos

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, detalló que de febrero de 2019 a la fecha se han realizado mil 413 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas.

AMLO pide a titular del IPN dar informe sobre presuntas irregularidades

El mandatario pidió al titular del IPN dar un informe sobre presuntas irregularidades en la institución, «siempre hay resistencias y hay que ir persuadiendo que se necesitan cambios».

AMLO: EU tiene actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y migrantes

López Obrador dijo que Estados Unidos tiene una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y los migrantes, tras la llamada con la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris, con quien también acordó una comunicación periódica.

AMLO dice que se aplicará vacuna anticovid de AstraZeneca

El Presidente adelantó que le corresponde aplicarse la vacuna contra covid-19 de AstraZeneca y aclaró que se trata de una dosis que «no tiene riesgos, que son mínimos para el beneficio que causa».

«Nada más que no sé si vaya yo a un centro de vacunación o aquí siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que nos protege, que no hay que tener temor».