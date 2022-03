El presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a su conferencia Mañanera desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. La sesión de hoy se centró en responder a las preguntas de los reporteros.

AMLO recuerda el ‘Halconazo’ y pide perdón a familiares de víctimas

El mandatario recordó la represión que se efectuó tras 1968 y los grupos que se formaron para actuar, de manera ilegal, como el

“brazo represor del Estado”. A causa de ello, muchos jóvenes fueron violentados y desaparecidos.

“Nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión en este 10 de junio, a 50 años del Halconazo y de la represión. Ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa y perdón y el compromiso, sobre todo de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan”, dijo.

Rogelio Ramírez de la O consolidará “la misma política económica”

Tras la designación como nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ayudará a consolidar la política económica que se ha venido implementando durante este sexenio. A la vez, reconoció al nuevo funcionario como “uno de los mejores economistas de México”.

Entrega de pensiones contemplará a adultos mayores desde 65 años

Ahora que ha terminado la veda electoral, López Obrador anunció el reinicio de la dispersión de fondos para las pensiones de adultos mayores desde el bimestre de julio y agosto. Además, dio a conocer que el rango de edad será desde 65 años en adelante, pues anteriormente era de 70.

Presupuesto para pensiones aumentará al doble para 2024

Con la ampliación del rango de edad para las pensiones de adultos mayores, también se incrementará el presupuesto otorgado, de manera que para el 2024 se invertirán 320 mil millones de pesos, en vez de los 126 mil actuales.

“Van a recibir, en enero del 24 los adultos mayores de 65 años el doble de lo que se está recibiendo ahora. Esto nos va a significar amplio el presupuesto de 126 mil a 320 mil millones de pesos para el 2024. No tenemos problemas, afortunadamente, porque es buena la recaudación”, apuntó.

Decisión de juez en caso García de Vaca es “lamentable”, pero debe respetarse

El Presidente señaló que lamenta las decisiones de los jueces en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pero recalcó que éstas deberán ser respetadas, y acatadas, con el fin de mantener el Estado de derecho.

“Tenemos que actuar de manera institucional, independientemente de las decisiones de los jueces, que son lamentables. No es posible que el Poder Legislativo decida que procede el desafuero y debe de llevarse a cabo la investigación contra del gobernador de Tamaulipas, que las autoridades competentes hagan su trabajo y, de repente, el juez ampare”, detalló.

AMLO enviará carta a Arturo Zaldívar para atender casos de presos sin sentencia

El jefe del Ejecutivo dio a conocer que enviará una carta al consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se resuelvan los casos de personas privadas de su libertad que todavía no tienen sentencia.

“Estoy firmando una carta al presidente de la Suprema Corte, para que se atienda el caso de presos que llevan hasta 20 años sin sentencia. Tenemos que ir buscando, poco a poco, que se mejore nuestra conciencia, que se purifique la vida pública, porque eso es la transformación, aunque no logremos todo”, dijo.

Presentaré iniciativas de ley, aunque no pasen o las rechacen: AMLO

López Obrador detalló que, de ser necesarias, continuará enviando reformas constitucionales, aunque éstas no sean aceptadas o las rechacen en el Congreso de la Unión. Señaló que el sector que requiere cambios más urgentes es el energético.

“Ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara (de Diputados), dicen nuestros adversarios ‘ya no van a haber reformas constitucionales’, o ‘el titular del Ejecutivo ya no va a presentar iniciativas’; si son necesarias las voy a presentar, aún cuando no pasen o las rechacen, porque son necesarias para el país”, reiteró.