El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO reitera advertencia sobre riesgos de videojuegos

Bajo el argumento de que “son muy violentos”, el mandatario hizo un llamado al Presidente a los padres para dedicar más tiempo a los niños y considerar el tiempo que pasan los menores de edad con los videojuegos o los programas televisivos.

Guardia Nacional ha resguardado 114 plantas de gas LP

Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que la organización ha ayudado a resguardar 114 plantas de gas LP en toda la República, dando apoyo a 83 rutas de distribución de este combustible.

Guardia Nacional distribuyó entre integrantes cartilla sobre uso de la fuerza

El titular de la Guardia Nacional dio a conocer que se distribuyeron cartillas sobre el uso de la fuerza y el resguardo a los derechos humanos a los integrantes de la corporación policiaca, con el fin de que lo puedan revisar cada vez que sea necesario. Esto, con el fin de garantizar el Estados de derecho al momento de los operativos de la institución.

Sedena ha rescatado a más de 33 mil migrantes en el último mes

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informo que en septiembre el Ejército ha rescatado a 33 mil 739 migrantes en todo el país. Además, se han implementado diversas acciones de resguardo para las personas en situación de tránsito, tales como cocinas comunitarias y albergues.

Homicidio doloso disminuyó 3.4% en los primeros 9 meses del año

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el homicidio doloso disminuyó en un 3.4 por ciento durante el periodo de enero a septiembre del año en curso. Asimismo, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco concentran la mitad de los casos en México.

Gobierno rescató a 3 menores en Oaxaca que fueron engañados en videojuego

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, detalló el caso de tres menores que fueron rescatados por el gobierno, luego de que fueran engañados a través del videojuego Free Fire. Detalló que habían sido contactados por el crimen organizado a través del juego en línea y se les ofreció trabajar de halcones, monitoreando frecuencias policiacas.

SSPC presenta decálogo para garantizar seguridad de menores en videojuegos

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) presentó un decálogo de recomendaciones para garantizar la seguridad de los menores de edad durante el uso de juegos en línea. Entre ellas se encuentra el uso del control parental y la supervisión de los adultos. En este sentido, insistió en que si se detectan conductas sospechosas, acoso, violencia o amenazas se puede reportar al 088.

“Uno: no jugar ni jugar con desconocidos. Dos establecer horarios de juego. Tres: no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. Cuatro: no proporcionar datos personales ni datos telefónicos, ni datos bancarios. Cinco: no usar micrófonos ni cámaras. Seis: no compartir ubicación. Siete: reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas”, enlistó.