AMLO respalda a Indira Vizcaíno; “va a gobernar muy bien”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Batallón de Infantería 29, ubicado en el kilómetro 7 de la carretera federal Colima-Manzanillo, en Colima, Colima.

Indira Vizcaíno reconoce que Colima vive una “compleja situación” en seguridad

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, reconoció que el estado enfrenta crisis de seguridad y financiera, la cual dijo, vienen arrastrando de las administraciones atrasadas; a las que sumaron las complicaciones del sector salud debido a la pandemia de covid-19 “hemos padecido una severa crisis financiera que enfrenta la administración que encabezo”, apuntó.

“Aunque registremos cierta mejoría es insuficiente, pues si consideramos que en prácticamente todos los delitos estamos por encima de la media nacional, y en violencia intrafamiliar y robo habitación somos el primer lugar a nivel nacional, esta situación es lastimosa y tenemos que cambiar”, lamentó.

“Transformación en Colima debe ser feminista y local”, dice gobernadora

La mandataria estatal agradeció el apoyo del Presidente y de su gobierno para atender la situación en el estado. A la vez, insistió en que la transformación debe llegar a la entidad y debe de hacerse presente de manera local y feminista.

“En esto agradecemos el apoyo y solidaridad del Presidente, sabemos que juntas y juntos podremos encontrar soluciones, en Colima queremos que esta nueva etapa acelere la transformación nacional, esta transformación tiene que ser feminista y tiene que ser local”, puntualizó.

Delitos de alto impacto van al alza en Colima, informa titular de Sedena

Colima tiene el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Explicó que gran cantidad de delitos de alto impacto van al alza, aunque el homicidio dolosos tiene una ligera tendencia a la baja, con 38 incidentes en septiembre y 366 en lo que va del año.

“En homicidios dolosos, hasta septiembre el estado ocupa el lugar 19, teniendo mil 617 eventos de homicidios y la media nacional es de 2 mil 571. Estos mismo, considerado por cada 100 mil habitantes, ocupa el primer lugar, siendo la media de 70. La mayor incidencia delictiva se presenta en lo que son los municipios de Colima y Manzanillo”, comentó.

AMLO respalda a Indira Vizcaíno; “va a gobernar muy bien”, dice

El jefe del Ejecutivo Federal recordó que su relación con la ahora gobernadora de Colima viene de tiempo atrás, y desde que “iniciamos la lucha por la justicia, por la democracia”, la familia de Vizcaíno ha estado allí, siendo precursora del movimiento.

“Indira ha hecho una buena labor donde ha estado ye estamos seguros que va a gobernar muy bien en Colima. Le tenemos mucho afecto, en mi caso en Colima, aquí siempre nos recibieron cuando fuimos opositores. (…) Colima históricamente históricamente, siempre, ha sido un estado liberal”, detalló.

AMLO anuncia inversión de 2 mil mdp para mejoras en el puerto de Manzanillo

López Obrador anunció que se usarán los recursos de un fideicomiso de casi 90 mil millones de pesos para la renovación de puertos y aduanas en el país, con el fin de combatir el contrabando. Además, de estos recursos, se destinarán 2 mil millones de pesos para mejorar el puerto de Manzanillo, en Colima.

“Vamos a invertir en el puerto de Manzanillo, vamos a invertir de entrada 2 mil mdp en infraestructura para mejorar todo los relacionado con el puerto, pero vamos a llevar a cabo un programa amplio para resolver problemas de vialidad y problemas que enfrenta la población por el crecimiento que es le que más mercancías mueve en el país”, señaló.

Santiago Nieto es un abogado recto, pero “no podemos tolerar extravagancias”

Tras la renuncia del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Presidente sostuvo que el cambio no tiene que ver con la confianza que le tiene al abogado, sino con las extravagancias, pues restaría autoridad al gobierno. “Si queremos comportarnos de otra manera lo podemos hacer, pero no en el servicio público”, agregó.

“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto le tenemos muchos respeto pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, extravagancias, porque la gente está harta de eso”, insistió.

Revocación de mandato no está en riesgo ante recorte al INE, considera Segob

El secretario de Gobernación, adán Augusto López, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) “tiene fondos” suficientes para realizar la consulta de revocación de mandato el próximo año, por lo que consideró que el recorte presupuestal que acaba de sufrir no afectará dicho ejercicio democrático.

“Hubo una reducción para lo que había solicitado el INE para el presupuesto, la reducción es de 5 mil millones de pesos. (…) La Cámara de Diputados dijo que el Instituto sí dispone de esos recursos en fideicomisos. Nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y según el dictamen, tiene fondos el Instituto Electoral para invertir en la revocación de mandato”, apuntó.

AMLO no descarta que Santiago Nieto ocupe otro cargo en el gobierno después

Aunque reconoció que “tiene que pasar algún tiempo”, el mandatario no descartó que el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, se reincorpore a su gobierno en otro cargo. Adelantó que todo dependerá de la opinión pública y de la imagen que proyecte en un futuro, pero por el momento debe de existir el debate al respecto.

?“No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine, que se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia. Entendiendo que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno, de la transformación del país”, declaró.

Con información de Milenio