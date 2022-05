AMLO revela que su hijo Jesús Ernesto tuvo COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes 27 de julio de 2021 que su hijo menor, Jesús Ernesto, padeció COVID-19 y que gracias a que él y su esposa Beatriz están vacunados no se contagiaron.

Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá”, señaló en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente recordó que él y su esposa recibieron la vacuna de AstraZeneca y dijo que esto es una prueba de que las vacunas son eficientes.

“No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores y que ayude pues también a quitar todos estos obstáculos porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad. Todas, afortunadamente”.

Señaló que pronto se presentará un análisis que realizan científicos del sector Salud acerca de la efectividad de las vacunas.

Con la información de: Televisa.NEWS