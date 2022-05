El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Flujo de actividades en frontera con EU ha incrementado 25%: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que tras reapertura de la frontera con Estados Unidos, el flujo de actividades no esenciales ha aumentado en un 25 por ciento. Dio a conocer que se ha instruido que los cónsules estén pendientes para facilitar la recuperación de las actividades económicas y turísticas.

“La reapertura, tenemos reporte de un incremento del flujo de actividades que oscila en 12 por ciento, vamos en 25, y esperamos llegar al 60 por ciento en actividades no esenciales. Hasta ahorrado hemos tenido ninguna dificultad”, apuntó.

AMLO se reunirá con Biden y Trudeau en EU el 18 de noviembre: SRE

Como parte de la novena edición de la Cumbre de los líderes de América del Norte, López Obrador se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el próximo 18 de noviembre. El encuentro se llevará a cabo en Washington y se trata de la primera reunión trilateral de este tipo en cinco años.

Al menos 47 países se inscribieron a plan de AMLO sobre fraternidad

Tras el Consejo de Seguridad de la ONU, al menos 47 países y numerosas organizaciones se han inscrito para participar en el plan de Fraternidad y Bienestar que plateó el jefe delEjecutivo ayer, puntualizó el canciller.

Décima Cumbre de Líderes de América del Norte será en México en 2023

Ebrard explicó que la próxima reunión de los líderes de Norteamérica se llevará a cabo en Washington, sin embargo, la décima edición será en México. A la vez, adelantó algunos de los temas a tratar en el noveno encuentro, como el covid-19 y la seguridad de la región, así como la dificultad de acceso a vacunadas, medicamentos y tratamientos médicos.

AMLO urge a regresar a clases presenciales; “tercera llamada”, dice AMLO

El mandatario reiteró su llamado para reabrir las escuelas y que los niños, niñas y adolescentes regresen a las clases presenciales. Indicó que durante los dos meses se han implementado protocolos de seguridad sanitaria junto con las autoridades y hasta el momento no se han tenido casos graves.

“Es importante el regreso a las clases presenciales, tercera llamada ya no hay ninguna justificación, pueden haber, pero son mínimas, ya se demostró que los niños, niñas y adolescentes no corren riesgo, y con maestras, maestros, autoridades, se está logrando que hayan estos protocolos y se cuiden a los niños”, declaró.

AMLO no hablará sobre reforma eléctrica en reunión con Biden en EU

Durante la reunión entre los presidentes López Obrador y Joe Biden de la próxima semana no se tiene contemplado discutir la reforma eléctrica, según informó el mandatario mexicano, sin embargo, explicó que “si surgiera tema nosotros explicaríamos en qué consiste”.

“No está en la agenda pero, si surgiera, nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica,. Hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel y la luz”, acató.