AMLO se vacunará contra COVID-19 con AstraZeneca

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó este jueves 8 de abril de 2021 que se vacunará contra el COVID-19 con el fármaco de AstraZeneca.

“Sí me corresponde AstraZeneca y además como hay una campaña, ya se ha demostrado de que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa y como fue la que se aplicó aquí en la demarcación, en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues ésa es la que me voy a poner, AstraZeneca”, dijo.