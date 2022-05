El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO suspende proyección de videos sobre obras ante veda electoral

El mandatario anunció que no se transmitirán los videos de los avances en las obras prioritarias del gobierno ante la veda electoral por la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades electorales a aclarar qué clase de contenido se considera propaganda gubernamental. “No se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda, aun cuando se tratan de obras para del beneficio de todos, que no es de lo electoral. De todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar”, pidió.

AMLO lamenta la muerte del coronel Carlos Garduño Núñez

López Obrador envió su pésame a la familia y amigos de Carlos Garduño Núñez, piloto del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, quien falleció el viernes pasado. Además, dio a conocer que le rendirán homenaje el 10 de febrero para recordar a los mexicanos que participaron durante la disputa. “Desde el 3 de febrero recibimos la noticia, nos dio tristeza porque falleció Carlos Garduño Nuñez, coronel que combatió en la II Guerra mundial en el escuadrón 2021, va a haber un homenaje el 10 de febrero y se va a recordar a este combatiente que vivió más de 100 años”, apuntó.

AMLO desea pronta recuperación a Xiomara Castro, presidenta de Honduras

El jefe del Ejecutivo federal envió sus buenos deseos y esperó que Xiomara Castro, presidenta de Honduras, se recupere pronto tras su contagio de covid-19. Lamentó no haber podido asistir a su toma de protesta, pero aseguró que las relaciones entre ambos países prosperan, pues se encuentran trabajando de manera coordinada. “Quiero mandar mis solidaridad a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que tiene covid y espero que se recupere pronto. Expresarle que la apreciamos mucho y la consideramos una mujer con ideales y con principios, una luchadora social que sabe enfrentar adversidades, momentos difíciles”, sostuvo.

Gobierno presentó denuncia contra minera canadiense en Durango

Bajo el argumento de que no han pagado ni tienen intención de costear los impuestos que deben, el gobierno federal presentó una denuncia contra una minera canadiense ubicada en Durango. Aunque el Presidente indicó que es el único conflicto que se tiene con este tipo de empresas, señaló que la situación fue planteada durante su encuentro con el primer ministro Justin Trudeau. “Nos queda pendiente uno en Durango porque es un asunto fiscal, no quieren pagar impuestos. Existe una denuncia de parte nuestra que está resolviéndose en el Poder Judicial, estamos pendientes y afortunadamente se está actuando con rectitud en este caso, antes los abogados de las empresas dominaban y no había defensa también o había contubernio”, acusó.

EU no ha dado respuesta a nota sobre financiamiento a oposición: AMLO

Tras 10 meses de haber enviado la nota diplomática para pedir explicaciones y el cese del financiamiento de grupos opositores a su administración, el mandatario dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos sigue sin dar una respuesta. Asimismo, comentó que estas organizaciones continúan recibiendo recursos de particulares y embajadas. “No hemos tenido respuesta y ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática, porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México el que el gobierno de Estados Unidos esté financiado opositores a un gobierno legítimamente constituido, no es correcto, es una violación al derecho internacional”, explicó.

“Muy grave”, usar tráiler en enfrentamiento con normalistas en Guerrero: AMLO

El hecho de que normalistas hayan usado un tráiler durante el enfrentamiento de normalistas con integrantes de la Guardia Nacional en Guerrero se trata de un acto muy grave, reconoció López Obrador, pues advirtió que alguien pudo resultar muerto. Pidió a los estudiantes no recurrir a la violencia, a la vez que no descartó la posibilidad de que hay infiltrados en el movimiento. “Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, sí, en un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque habían puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos, muy lamentable”, expresó.

AMLO ofrece revisar salarios del servicio exterior mexicano

Aunque su gobierno tiene el compromiso de no reducir los sueldos y prestaciones de los integrantes del servicio exterior mexicano, el jefe del Ejecutivo federal dijo que se van a revisar los ingresos de los altos funcionarios de este sector de la cancillería. Afirmó que se va a mantener como política que no bajen los salarios porque hay países en donde la vida es muy cara y ni con un sueldo como el suyo les alcanza. “Vamos a mantener como política que no bajen los sueldos de los altos funcionarios del servicio exterior, pero ofrezco que hagamos una revisión nosotros para ver los casos porque puede ser que no deba tratarse a tabla rasa, porque cada país, de acuerdo a su costo de vida, tenga una consideración en cuanto a sueldos. Vamos a hacer la revisión”, detalló.

Gutiérrez Müller envió carta a Francia para detener subastas de arte prehispánico

Ante la subasta de piezas prehispánicas en Francia, el Presidente anunció que la escritora Beatriz Gutiérrez Müller envió una carta al canciller de ese país para detener este tipo de ventas. Al mismo tiempo, reconoció los esfuerzos del gobierno de Italia para devolver ate robado de otros países, y llamó a Francia a actuar de la misma manera. “Beatriz, mi esposa, está haciendo esa denuncia, incluso le escribimos al canciller de Francia, que es una muy buena persona, pero se le está pidiendo que intervenga, porque se están llevando estas subastas de piezas de arte prehispánico”, dio a conocer.

Con información de Milenio