AMLO suspenderá conferencia matutina por Navidad y Año Nuevo

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el 37 Batallón de Infantería en avenida 27 de febrero, colonia Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco.

En Tabasco, homicidio tiene tendencia a la baja: Sedena

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que el homicidio tiene una tendencia a la baja en Tabasco. Además, seis municipios concentran la mayor parte de la incidencia delictiva. “En cuanto a cantidad de homicidios dolosos por entidad 21 lugar con 1466 por debajo de la media y por cada 100 mil habitantes el 13 lugar, también por debajo de la media nacional. Seis municipios con mayor incidencia: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco”, explicó.

Secretaría de Marina prevé terminar de dragar el río Grijalva en 2023

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que la dependencia a su mando terminará de dragar el río Grijalva en 2023, debido a que se continúa la construcción de dragas especiales. Destacó que la inversión en maquinaria hecha en México logrará ahorros para el gobierno e independencia en esta área. “Aquí en Tabasco ya se termino de dragar la desembocadura del río Grijalva, fue a través de una empresa porque se necesitaba de una draga que no teníamos. Se encuentran siete dragas estacionadas, se va a terminar esta primera etapa en marzo 2023”, dijo.

Revocación de mandato va a ser precedente histórico “lo quieran o no”: AMLO

Ante la votación del Instituto Nacional Electoral (INE) para posponer la consulta de revocación de mandato, el presidente aseguró que ésta va a establecer un precedente histórico, “lo quieran o no”. Sin embargo, pidió esperar al resultado de la votación, pero en caso de que sea retrasada, podrían acudir al Tribunal Electoral o la Suprema Corte. “Eso es lo más importante, que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta, lo demás no deja de ser secundario. Si tienen dinero, no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas, aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico lo quieran o no lo quieran”, puntualizó.

“Se mantiene unidad de los gobernadores”: AMLO tras reunión de Conago

En el marco de la 47 sesión ordinaria de del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el que participaron 31 de los mandatarios integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Presiente sostuvo que hay unidad con los titulares del Ejecutivo estatal. “Creo que en su momento los gobernadores consideraron que era importante el agruparse para pedir un cambio, sobre todo en la Ley de Coordinación Fiscal por la distribución del presupuesto; sin embargo, me da muchos gusto, y ayer se demostró, que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República”, destacó.

AMLO suspenderá conferencia matutina por Navidad y Año Nuevo

López Obrador suspenderá sus conferencias mañaneras por unos cuantos días debido a Navidad y Año Nuevo, y señaló que gran parte de los servidores públicos tendrá libres esos días para pasarlos con su familia. Sin embargo, adelantó que habrá guardias para atender cualquier emergencia que surja durante las fiestas decembrinas. “Vamos a tener conferencias hasta el 23, ya el 24 no, nos rayamos. El 24 no, ni el 25, ni el 26, pero el 27 sí, que es lunes. Para que ustedes se preparen con la familia, que se lo merece. El find de año igual, vamos a estar hasta el 30 y regresamos hasta el 3. También aplica para los servidores públicos, pero va a haber guardia, nos vamos a poner de acuerdo”, detalló.

AMLO celebra que se amplíe pensión para personas con discapacidad en México

El jefe del Ejecutivo federal celebró que se ampliara el programa para entregar pensiones para personas con discapacidad menores de 29 años, cuando antes el apoyo sólo se daba a menores con algún padecimiento. Explicó que este acuerdo beneficiaba a 64 mil 855 niñas, niños y adolescentes, pero se aumentará su cobertura. “Ayer se firmó el acuerdo en lo nacional, se está entregando pensión a personas con discapacidad de 29 años hacia abajo, niñas, niños adolescentes y no reciben apoyo en el país. (..) De modo que el año próximo va a ser a todos los discapacitados, sí, va a llegar a todos los discapacitados y se va a volver universal”, apuntó.

Con información de Milenio