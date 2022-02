Amor con amor se paga, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a sus seguidores las felicitaciones por su cumpleaños número 68, que celebra este sábado

“Con esta preciosa interpretación que me envió (el flautista) Horacio Franco de “Las mañanitas” (que dicho sea de paso, la letra es bellísima), deseo agradecer a todos ustedes sus felicitaciones. Les recuerdo dos frases: les amo desaforadamente y amor con amor se paga”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Desde el viernes, algunos simpatizantes arribaron a Palacio Nacional, donde reside el mandatario, donde le ofrecieron una serenata con mariachi en la víspera de su festejo, además de llevar tamales y café.

Y este sábado, desde muy temprano, cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de dicho inmueble para festejar el natalicio del jefe del Ejecutivo.

Con porras y grupos musicales, los seguidores llevaron a cabo el denominado “AMLO Fest” y partieron un pastel en honor del mandatario.

El evento fue promovido a través de redes sociales por los colectivos “Yo soy México” y Morena Nueva York Comité 1? y, según los organizadores, fueron los migrantes de Nueva York los que financiaron el festejo.

López Obrador nació en un humilde pueblo del estado de Tabasco, el 13 de noviembre de 1953, y cumplió su sueño de llegar la presidencia de México en 2018 tras perder en 2006 y en 2012 entre acusaciones de fraude electoral.

En esta semana, durante sus conferencias de prensa matutinas, el presidente pidió a sus seguidores en varias ocasiones que no le llevaran serenatas, obsequios ni pasteles al Palacio Nacional por su cumpleaños; “me da pena porque, así como me ven, soy tímido y me da mucha pena”, dijo.

El mandatario mexicano adelantó que festejará esta fecha con una comida familiar donde le acompañarán su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y sus hijos.

Con la información de: Televisa.NEWS