Anuncia Paco Rojas Estrategias para la Seguridad de Tuxtla Gutiérrez

Reclutarán a 300 policías más y aumentará el número de patrullas para proteger a los tuxtlecos

El candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Rojas Toledo, anunció las acciones que impulsará desde la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, que contempla cambios radicales en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la creación de la Unidad de Asuntos Internos que se encargará de investigar y sancionar los actos de corrupción en que incurran los elementos de dicha corporación.

“Es un tema delicado, pero vamos agarrar a los toros por los cuernos”, enfatizó y expuso que otro frente prevé la dignificación y profesionalización de la policía, de sus condiciones laborales para contar con un modelo óptimo de la función policial.

La vigilancia permanente será otra acción, en la que además de reclutar a 300 policías, se instalarán más cámaras de videovigilancia y se modernizarán los equipos de monitoreo y radiocomunicación.

Entre las estrategias también incluye fortalecer la seguridad en las colonias, barrios y ejidos de Tuxtla, por lo que se reactivará la policía vecina y vecino vigilante, donde los vecinos designarán a sus policías de confianza para vigilar sus viviendas y en el que el Ayuntamiento otorgará apoyo al salario, capacitando, acompañando, supervisando a través de la Secretaría de Seguridad.

La seguridad de las será otra línea de acción donde se reactivará, incrementará y fortalecerá la Unidad Especializada de la Policía municipal para la Violencia de Género (UNEVIG), para atender y cumplir la alerta de género declarada por la Secretaría de Gobernación al municipio.

Al afirmar que, si en una ciudad no hay seguridad, no hay inversión, su gobierno gestionará más recursos no sólo en el ámbito federal sino con organizaciones internacionales, pero además compartir experiencias de casos de éxito dentro del sector de la seguridad pública.

Paco Rojas invitó a los tuxtlecos a visitar la página https://www.pacorojast.com/seguridad para conocer más detalles de las acciones que se impulsarán para convertir nuevamente a la ciudad en un Tuxtla Seguro.

Cuando fui presidente contábamos con 75 patrullas y la población era mucho menor que la de hoy en la que se cuentan sólo con 13 por lo que es imposible dar respuesta a las demandas en materia de seguridad que requieren los tuxtlecos, vamos a cambiar esa realidad, sentenció.