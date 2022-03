Apoyo para mujeres rurales

La región Otomí-Tepehua es única en Hidalgo, con bellos paisajes que esconden un esfuerzo inminente cada día, entre sus cafetales en los que se reproduce el grano, considerado dentro de los mejores del mundo, y que es sembrado y cosechado por las manos de mujeres indígenas.

Ha sido en esta administración que se confirmó la primera oficina de atención a este sector poblacional, a cargo de Gloria Segovia Hernández, titular de la Coordinación de Atención de las Mujeres Rurales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), quien confía en que las próximas administraciones estatales no permitirán que este proyecto decaiga.

«Esta oficina se creó este sexenio por lo que el gobernador, Omar Fayad Meneses, está dejando un precedente, sí por las gestiones que se dedican a la labor del campo pero que no estaban siendo realmente apoyadas. Nosotros estamos vinculando entre un 60 a 70 por ciento de mujeres en la producción de café, y el 15 de octubre, que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural, el titular de la Sedagro se comprometió con 100 mil plantas para mujeres para la producción de café, y de éstas, ya se bajaron 20 mil.

En este sentido, dijo, la Ruta del Café que fue recién anunciada, será parte de este impulso que busca que las mujeres indígenas también sean beneficiadas, ya que buscan que las personas que lleguen a esta región, también consuman y se mejore con ello la economía de las familias que viven de la producción del café.

Por ejemplo, San Bartolo Tutotepec en algún momento fue considerado el tercer municipio más pobre a nivel nacional y hoy, la gente va a voltear a ver esa zona y no solo por la hermosura de sus paisajes, no solo por la producción de su café si no porque va a tener la posibilidad de mover la economía en sus lugares», sostuvo.