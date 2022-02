Arranca Roberto Serrano campaña política rumbo al Congreso del Estado

Trabajadores del servicio acuden a brindarle su respaldo

Asume el compromiso de cumplir porque sabe caminar con rumbo

Al dar inicio en el primer minuto de este martes a su campaña político electoral en busca de la diputación local por el distrito II con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente, el candidato de la Coalición Va por Chiapas, Roberto Serrano destacó que ha llegado el momento de que las y los chiapanecos superemos las diferencias y nos unamos para que Chiapas crezca.

“Veo un Chiapas con incertidumbre, sin rumbo; pero con ganas de salir adelante. Hablo de mujeres y hombres que no se rajan, y que siempre han sido ejemplo en mi vida. He aprendido de ustedes, toda mi vida; para que hoy pueda regresarles todo lo que me han dado”, enfatizó.

Ante el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca y de la suplente de la fórmula, Queta Burelo, Roberto Serrano asumió el compromiso que de obtener el triunfo el próximo 6 de junio va a cumplir y a dejar huella, “aquí todos conocen mi historia como persona; nací aquí, vivo aquí, y aquí están las personas a las que amo. A mí no me mueve nada más que seguir el legado de mi familia: esfuerzo, dedicación y más trabajo.

En presencia de un grupo de trabajadores del servicio público que acudieron a expresarle su respaldo para llevarlo al Congreso del Estado, el candidato de la Coalición Va por Chiapas conformada por el PRI, PAN y PRD, les dijo “yo no vengo a decir mentiras, a fingir una vida que no es mía. Me conmueve mucho, y es el hecho de recibir este honor y verme siempre acompañado de ustedes.

Demandó unidad para que Chiapas crezca, se puede y se tiene que lograr por el bien de las familias de la entidad, “yo no le voy a fallar a mi familia, ni a mi gente, soy un hombre de compromisos, visión y que sabe caminar con rumbo”.

Subrayó que el camino apenas empieza, dijo estar seguro que al llegar a la meta, la entidad tendrá las oportunidades que merece, “veo que el Chiapas del hoy, le debe mucho al Chiapas del mañana. Hay mucho que defender, cambiar y mejorar, se puede si estamos juntos. ¡No tengan duda, vamos a ganar! ¡Con su voto y su apoyo este 6 de junio! ¡Lo lograré, porque estoy siempre contigo!

Durante 30 días, el candidato a la diputación local por el Distrito II con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente, visitará los municipios de Berriozábal, San Fernando Chicoasén y Osumacinta, en busca del voto de los ciudadanos que lo lleve al triunfo el próximo mes de junio.