Artesanos piden controlar el ambulantaje

Aseguran que afecta sus ventas

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Artesanos del Mercado de Dulces y Artesanías en San Cristóbal de Las Casas, externaron su malestar ya que por el incremento de comerciantes ambulantes ellos se ven afectados, así lo dio a conocer Eloína Camposeco Aguilar.

“Este mercado ya es reconocido, nos visita mucha gente a pesar del exceso de ambulantaje que hay en las calles del centro histórico con venta de artesanías. No se puede con ellos, el parque está peor que un mercado no se puede pasar, no hay autoridad que pueda con ellos”, aseguró.

Expresó que el aumento de ambulantes con venta de artesanías les afecta, porque como comerciantes del mercado pagan impuestos y la gente que aún no conoce el mercado compra con ellos.

Indicó que los visitantes no saben que lo que se compra en la calle no es de calidad, a diferencia de lo que se encuentra en este mercado, como artesanías de telar, madera, ámbar original, entre otros.

Destacó que la calidad de dulces tradicionales que se vende en el mercado aparte de frescos están limpios. “Los dulces que venden en las calles del centro están empolvados y puede provocar enfermedades a los compradores, el supuesto ámbar que venden los ambulantes es plástico”.

Por ello, Camposeco Aguilar, invitó a qué visiten el mercado de Dulces y Artesanías porque es un centro establecido y que si algo no le gusta el cliente puede regresar a reclamar.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales para controlar a los ambulantes porque aumentaron desmedidamente en la administración municipal pasada.