Asalto armado a taquería

Un solitario ladrón se llevó dinero en efectivo de la caja y pertenencias de los comensales

Edgar Omar Ruiz / Corresponsal Diario de Chiapas

Ocozocoautla, Chiapas.- Un sujeto ingresó a una taquería de esta localidad para amagar con un arma de fuego a los dueños de dicho establecimiento, y así poderse llevar una importante suma económica.

El hecho se registró la noche del mismo 15 de septiembre, a altas horas de la noche, cuando comensales habían llegado a celebrar parte de la fiesta mexicana, sin esperar que se llevarían el susto de su vida.

Se sabe que el sujeto ingresó primero como un cliente pero en cuanto tuvo la oportunidad sacó el arma de fuego, causando pánico entre las familias que se encontraban cenando en el lugar conocido como El Buen Provecho, ubicado sobre el bulevar de esta ciudad.

Los dueños no tuvieron más que aceptar el atraco, otorgándole el dinero en efectivo que les pedía el ladrón, además de que también se dio tiempo para despojar de algunos artículos de valor de las personas que cenaban, para de allí darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Lo curioso del caso es que en este sitio, casi siempre se encuentra estacionada una patrulla de la policía municipal resguardando las oficinas del ayuntamiento de la violencia contra la mujer, sin embargo, en esta ocasión no estaba, por ser día festivo, así que las oficinas no laboraron estos dos días.

Por fortuna el hecho no pasó a mayores, y el ladrón únicamente se llevó dinero en efectivo y algunos artículos valiosos, pero no dañó a ninguna persona con su arma, mientras que minutos después llegaron elementos policiacos para hacer un recorrido por la zona pero no encontraron rastro alguno del delincuente.