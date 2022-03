Asegura Roberto Serrano no me reelegiré, seré diputado por tres años

La no reelección obliga a trabajar con compromiso y responsabilidad

El candidato a diputado local por el Distrito 02 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente, Roberto Serrano, reiteró que de llegar al Congreso del Estado trabajará los próximos tres años por Chiapas y, las y los chiapanecos, sin ninguna intención de reelegirse.

Fue categórico al señalar, “estoy en desacuerdo con quienes buscan la reelección en cualquiera de sus formas, la no reelección obliga a ejercer el cargo lo mejor posible porque no habría otra oportunidad para corregir lo que no se hizo bien”.

Luego de una reunión de trabajo con integrantes de la Coparmex en la entidad, el aspirante del PRI, PAN y PRD declaró en entrevista que la no reelección exige a las y los políticos a servir con responsabilidad y compromiso, y a entregar más y mejores resultados en beneficio de la sociedad que les dio su confianza.

A 12 días de la jornada electoral del domingo 6 de junio, el candidato de la Coalición Va por Chiapas recordó que no hay que olvidar que en 1910, hombres y mujeres lucharon y dieron su vida para impedir el establecimiento de una dictadura en México, “en nuestro país debe prevalecer el sufragio efectivo, no reelección”.

Roberto Serrano, continúa recorriendo los barrios y colonias del poniente de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, San Fernando, Chiccoasén y Osumacinta, en busca del voto del electorado que el 6 de junio lo lleve al triunfo y al Congreso local, y con el que se ha comprometido a trabajar conjuntamente en la búsqueda de mejores niveles de bienestar.

A los colonos de 1º. de Mayo, Ojo de Agua y Nuevo Jerusalén, de esta ciudad, a quienes visitó de casa en casa para darles a conocer sus propuestas legislativas, les pidió un voto confianza para que en la próxima legislatura y en su calidad de diputado trabaje sin descanso en la solución de las necesidades más urgentes de la población.