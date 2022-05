Asesinan a dos en menos de una semana

Habitantes de Chalchihuitán externan su preocupación y la falta de interés de las autoridades

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

Chalchihuitán, Chiapas.- Pobladores del municipio de Chalchihuitán, denunciaron que en menos de una semana fueron asesinadas dos personas, y hasta la fecha han quedado impunes.

Indicaron que el pasado jueves 4 de noviembre, en el paraje Chiquinxulum municipio de Chalchihuitán, fue asesinada a machetazos una persona del sexo femenino, cuando se encontraba descansando dentro de su domicilio.

Horas después, fue identificada con el nombre de Elvira “N”, mientras el Juez de Paz y Conciliación Indígena, Efraín Díaz Pérez, dio fe del hecho, más tarde el cuerpo fue entregado a sus familiares quienes le dieron cristiana sepultura en el panteón del paraje.

Por la tarde de este martes, en el mismo lugar, fue asesinada a machetazos una persona del sexo masculino, quien fue identificado por los pobladores con el nombre de Sebastián “N”, al lugar se trasladaron el juez y policías.

Los pobladores del paraje, externaron su temor por los hechos sangrientos, donde han sido asesinados por sujetos desconocidos, por lo que exigen a la Fiscalía de Justicia Indígena investigue el caso, “no debe quedar impune”, aseguran.

“Exigimos que el juez y el director sean separados de sus cargos, porque no hacen nada, además son prepotentes, queremos que nos atiendan bien, que no seamos discriminados por nuestras autoridades municipales que están en el poder, porque así lo quiso el pueblo, pero que no nos den la espalda”, acotaron.

Finalmente, exigieron a las autoridades competentes que detengan a los asesinos de estas dos personas, para que no queden impune, “justicia para nuestros paisanos”.