Atención integral en casos de cáncer de mama

IMSS Chiapas trabaja en la detección oportuna de esta enfermedad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas atiende actualmente a 88 mujeres derechohabientes con cáncer de mama, ya sea con tratamientos de quimioterapia, radioterapia, en espera de un procedimiento quirúrgico o en etapa de seguimiento.

La doctora Licely Angélica Gómez Ricardez, coordinadora Auxiliar Médica de Salud Pública, aseguró que gracias a las acciones de detección de cáncer de mama, en lo que va de 2021 se han detectado 32 casos de esta patología.

“En el IMSS Chiapas trabajamos en la detección oportuna del cáncer de mama, desde la exploración clínica, hasta la mastografía. Y gracias a eso hemos detectado casos a tiempo, lo que nos permite otorgar un tratamiento oportuno, que nos da más porcentaje de éxito”, dijo la especialista.

Asimismo, recordó que en el estado, el Seguro Social cuenta con módulos PrevenIMSS en cada una de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), los cuales brindan acciones de detección.

Por su parte, la especialista detalló que la Representación cuenta con cuatro mastógrafos, dos en la zona de servicios de Tuxtla Gutiérrez, en la UMF No. 13, y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, así como en la zona de servicios Tapachula, en el HGZ No. 1 “Nueva Frontera”, y en el Hospital General Subzona (HGSZ) No. 19 en Huixtla.

La especialista en Salud Pública indicó que, en el marco de la recuperación de servicios ordinarios en los tres niveles de atención, el IMSS Chiapas tiene de forma permanente dos unidades móviles de detección de cáncer de mama por mastografía, en las zonas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Por otro lado, señaló que la mayor cantidad de casos detectados en el IMSS en el estado se ubican en las unidades de servicio de la zona centro, en especial en pacientes oriundas de Tuxtla Gutiérrez.

De igual modo, Gómez Ricardez indicó que los casos de cáncer de mama se identifican con mayor frecuencia en el grupo de 50 a 69 años, aunque gracias a que se ha fortalecido la prevención también se han detectado casos en el grupo etario de 40 a 49 años.

La doctora hace una invitación a la población en general a contribuir en este Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, impulsando que todas las mujeres accedan a la detección y acudan a los servicios médicos a solicitar su mastografía, así como estar alertas ante cualquier síntoma o signo anormal que identifiquen en la mama.