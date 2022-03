Atleta de Villaflores, a maratón en Q. Roo

Diego López participará en la distancia de 21 kilómetros en la categoría 18 a 34 años

M de R / Diario Multimedia

Villaflores, Chiapas.- El atleta Diego Alberto López Cruz, informó que participará en una competencia en Tulum, Quintana Roo, en un maratón, en la categoría 18 a 34 años, en la distancia de 21 kilómetros categoría libre.

“Estoy muy contento porque me toca representar a Villaflores, hay que poner en alto el nombre del municipio. Estoy muy agradecido con el presidente municipal Mariano Rosales, me está apoyando con el hospedaje y transportación a Tulum y Playa del Carmen. Me siento muy bien en forma física y voy para traer una medalla a Villaflores”, declaró.

Por último, agradeció a todos los habitantes de Villaflores por el apoyo, a su familia, amigos y al alcalde, destacando que Villaflores está colocado en el deporte de muy alto nivel, ya que hay muchos deportistas destacados.