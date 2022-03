Avala diputado Fernando Cruz Cantoral propuestas para ocupar vacantes en comisiones especiales y extraordinarias

Fernando Cruz Cantoral, diputado local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio su visto bueno para que sean ocupadas las vacantes en las comisiones especiales de la Sexagésima Séptima Legislatura de Chiapas.

Durante la sesión extraordinaria de ayer martes, votó a favor de la propuesta de la Comisión de Hacienda, cuyo exencargado ?señaló? no transparentó los trabajos o acciones que se hicieron en todos los municipios de la entidad para garantizar el adecuado desarrollo de los mismos, conforme a su Plan Municipal de Desarrollo.

De hecho, ejemplificó el caso de San Cristóbal de Las Casas en donde, de acuerdo con la misma sociedad y organizaciones, ha habido un abandono y desatención por parte de las instituciones públicas.

Incluso, agregó, ha existido omisión del propio Ayuntamiento en torno al manejo del ejercicio público con su Plan Municipal de Desarrollo, “porque tenemos que ser transparentes con la rendición de cuentas, y no solo en San Cristóbal sino en todos los municipios”.

En otro punto, el legislador y representante del V Distrito de San Cristóbal lamentó que Miguel Ángel de los Santos no permita que se nombre a un suplente, luego de que presentara una solicitud de licencia para separarse del cargo mientras participa como precandidato a la Presidencia de esta ciudad de la región Altos del estado.

Aclaró que no es posible que ese puesto continúe vacante, pero sobre todo criticó el que no solo él, sino la propia alcaldesa Jerónima Toledo, estén más ocupados y preocupados por reelegirse que en atender las verdaderas necesidades de sus gobernados.

“Aunque quiero dejar en claro que no es violatorio a la ley, porque al final de cuentas tienen derecho (a participar en el proceso electoral), lo que sí me queda claro es que no habrá quién atienda a la ciudadanía, por eso tiene que subir su suplente, porque tampoco él puede estar pidiendo licencia cada 15 días, no es correcto”, argumentó.