El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Primer jueves de cada mes, AMLO dará un informe sobre avances económicos

El mandatario dio a conocer que, tal y como ocurre con la seguridad, dará un informe mensual sobre la economía de México. En este caso, la exposición se llevará a cabo el primer jueves de cada mes, y se informará sobre el salario, la inflación, la deuda externa, el PIB, los precios de la canasta básica, entre otros rubros. “Queremos dar a conocer que el primer jueves de cada mes vamos a informar al pueblo de México sobre resultados en lo económico, en lo social, para que sepamos cómo vamos en todos los terrenos: en ingresos, en deuda, en inflación, en creación de empleos, cómo va la bolsa y cómo va el precio de los básicos”, apuntó.

Bolsa Mexicana de Valores ha crecido 27.7% en lo que va de gobierno: AMLO

Al reiterar que el peso no se ha depreciado en lo que va de su sexenio, López Obrador destacó que en los tres últimos años la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido un 27.7 por ciento. Señaló que tal recuperación económica no se veía desde hace mucho tiempo. “Es bastante alentador, porque se cayó con la pandemia, pero ya se logroó una recuperación y como resultado ha habido un incremento del 27.7 por ciento en el tiempo que llevamos. Esto es el tipo de cambio, la moneda, el peso, lo mismo: con la pandemia se nos fue a más de 25 pesos por dólar, y ya se logró bajar”, comentó.

Inflación ha sido más alta que en administraciones previas, admite AMLO

Al presentar su informe económico, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que la inflación durante su gobierno ha sido más alta que la de sexenios pasados, y que se trata de un desafío. Sin embargo, le atribuyó este incremento en los precios a la crisis derivada de la pandemia de covid-19, por lo que espera que sea pasajero. “Este es nuestro desafío, en los últimos tiempos se nos subió la inflación más que en lo más alto de Peña, estamos 7.37, esto es un fenómeno externo. (…) Espero que sea transitorio, dependen de muchos factores que se originaron con la pandemia, toda la afectación a la actividad productiva, los incrementos de precios”, explicó.

Contener homicidios dolosos es uno de los desafíos del gobierno, dice AMLO

De acuerdo con el Presidente, otra de la preocupaciones del gobierno son los homicidios doloso, cuya cifra no ha reducido como esperaban en los tres años que lleva en el Ejecutivo. Señaló que se ha logrado contenerlo y evitar que aumente a la misma velocidad que en años anteriores, pero no se ha logrado una disminución considerable. “Homicidio doloso. Esta es como la inflación: otra de nuestra preocupaciones y ocupaciones, pero ahí vamos. (…) Este año que pasó, la disminución en comparación con 2020 es de 4.16 y yo espero que esto venga así para el 22, 23 y 24. Aquí lo importante es que esto iba hacia arriba y hemos logrado contener este incremento”, apuntó.

“Le tengo confianza al fiscal Gertz Manero”: AMLO sobre caso Lozoya

El jefe del Ejecutivo federal reiteró su confianza en el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en el caso sobre Emilio Lozoya, y aseguró que es incapaz de fabricar delitos. Al ser cuestionado sobre la presunta condena al ex director de Pemex, sostuvo que no le corresponde pronunciarse al respecto, ya que es un asunto que está en manos del fiscal. “Es un asunto de la Fiscalía General de la República y ellos tienen este proceso y está en curso, falta la decisión de los jueces, del Poder Judicial, vamos a ver qué sigue sobre este asunto, como otros, lo único que puedo decir, es que le tengo confianza al fiscal general, Alejandro Gertz Manero y lo considero una gente íntegra incapaz de fabricar delitos”, insistió.

Inflación no se ha comido ni se comerá incrementos al salario mínimo: AMLO

López Obrador aseguró que la inflación y la carestía no se ha comido ni se comerá los incrementos al salario mínimo logrados en los primeros tres años de su administración. Aseguró que el deterioro de los minisalarios sólo ocurría durante el periodo neoliberal, en el que la inflación siempre estaba por encima del mínimo. “Si damos a conocer que tenemos inflación y un comportamiento de precios en básicos, pues no estamos viendo que haya deterioro, no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo. Sí, desde luego que la inflación, la carestía afecta, pero como nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el salario mínimo por eso no se lo ha comido”, dijo.

AMLO inaugurará más de 300 sucursales del Banco de Bienestar en próximos días

El Banco del Bienestar tendrá 2 mil 700 sucursales, según ha informado el gobierno, y durante los próximos 10 días se inaugurarán 300 de ellas, según informó el mandatario. Incluso, señaló que personalmente inaugurará 10 de ellas, para demostrar que será el banco con más sucursales en el país. “Voy a inaugurar más de 300 bancos en 10 días, de los nuevos, voy a ir simbólicamente a 10 y están invitados. Estamos buscando a dónde hacerlo, a lo mejor va a ser Hidalgo para puro Banco del Bienestar. Se va a convertir en centro integrador”, comentó.

Felipe Calderón nos debe una explicación sobre Genaro García Luna, dice AMLO López Obrador sostuvo que el ex presidente Felipe Calderón, independientemente de las investigaciones en curso, debe una explicación sobre la complicidad de el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el crimen organizado. Señaló que el expediente no se debe de cerrar hasta que se tengan respuestas. “Nos debe Calderón esa explicación independientemente de lo legal, no es nada más decir ‘no sabía’, (sino decir) ¿qué pasó?, ¿cómo conociste a ese señor?, ¿por qué lo nombraste?, ¿qué no te diste cuenta de cómo actuaba su prepotencia, su arrogancia?, ¿nunca te dijo nadie que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?”, cuestionó.

Ya disminuyó inseguridad en Zacatecas: AMLO

El Presidente aseguró que ya disminuyó la inseguridad en Zacatecas gracias al operativo especial desplegado en la entidad encabezado por las Fuerzas Armadas. Explicó que esta misma estrategia se va a llevar a cabo en Sonora para reducir la incidencia delictiva. “Voy a ir a eso en especial como fui a Zacatecas y desde que echamos a andar medidas en Zacatecas a pesar de que tenemos todavía sobre todo en Fresnillo, violencia, ya hay una disminución porque estamos reforzando la presencia de la Guardia Nacional”, dijo.

