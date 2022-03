Capacitan al personal de salud para promover higiene de manos

Inició las capacitaciones al personal de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales Generales de Zona (HGZ)

Como parte de la Campaña Nacional de Higiene de Manos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a través de la Jefatura de Prestaciones Médicas, inició las capacitaciones al personal de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales Generales de Zona (HGZ).

Las acciones consisten en fortalecer entre el personal de salud el conocimiento y la práctica correcta del lavado de manos; las UMF que realizaron la capacitación sobre estos cinco momentos fueron las unidades No. 1 y 11, en Tapachula; la No. 25, en Tuxtla Gutiérrez; la No. 18, en Comitán, y el HGZ No. 1 “Nueva Frontera”, así como el HGZ No. 2, mejor conocido como “5 de mayo”.

La enfermera especialista en Medicina Familiar, Carmen Guillén Villafuerte, adscrita a la UMF No. 25, indicó que esta campaña tiene como propósito reforzar los cinco momentos de la higiene de manos (antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de estar en riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente) en los tres niveles de atención, a fin de cortar las cadenas de transmisión de infecciones hospitalarias.

Esta campaña está dirigida a trabajadores de la salud, familiares y cuidadores en hospitales, así como a pacientes, a fin de dar cumplimiento a compromisos prioritarios en la prevención de Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud (IAAS); se replicará en las instituciones del sector salud, con un enfoque que permita fortalecer los programas de lavado de manos.