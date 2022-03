César Amín, la mejor opción para Tapachula: IP

Candidato sostiene encuentro con escritores, docentes, profesionistas, músicos y mujeres empresarias

Tapachula, Chiapas.- Calificado como el mejor proyecto para fortalecer el rubro de la seguridad y por consecuencia la reactivación económica y turística de Tapachula, escritores, docentes, profesionistas, músicos y mujeres empresarias cerraron filas al pronunciarse por el triunfo del candidato del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Tapachula, César Amín González Orantes.

“Es un proyecto que nos beneficia a todos. Es el mejor candidato que requiere Tapachula” externo Denise López Espinal a nombre de la comunidad literaria de la Perla del Soconusco.

Ante la presencia de escritores, docentes, profesionistas, músicos y mujeres empresarias, el abanderado de Va por Tapachula, propuso impulsar un gobierno seguro, transparente y de rendición de cuentas porque también es una solicitud emanada del sector social quien busca combatir la corrupción y los malos manejos.

Acompañado de su esposa, Silvia Almanza Vázquez, Gonzales Orantes, destacó que la conformación de la alianza con los partidos históricos de México, son la única oposición real, mientras los demás institutos políticos se han enfrascado en un frente que más parecen paleros de gobierno.

A tres años, lamentó que la falsa transformación le haya fallado a los mexicanos, porque jamás bajó la luz, ni el pasaje, ni el agua ni la gasolina. “No bajó nada y por el contrario quitaron todos los programas sociales como el prospera, seguro popular, desayunos escolares, apoyo alimentario, medicinas y brigadas de salud”, incluso lamentó que en las comunidades rurales, se les nieguen las vacunas a los recién nacidos, mientras a las amas de casa carecen de atención médica.

César Amin González Orantes agradeció la invitación de los escritores, docentes, profesionistas, músicos y mujeres empresarias, quienes coincidieron en la urgente necesidad de rescatar a Tapachula de la delincuencia y de la falta de apoyos a las mujeres.

En otra reunión con mujeres empresarias en el restaurante la Dolores, vieron con buenos ojos las propuestas de Cesar Amín, en materia de apoyo jurídico a las madres de familia ante la alerta de genero que ha generado 30 casos diarios de violencia, la falta de seguridad en colonias y el primer cuadro de la ciudad que afecta directamente a la prestación de servicios y provoca incertidumbre en las colonias por los constantes escándalos en vía pública y violencia por la existencia de 8 mil 500 cantinas.

En Tapachula, explicó González Orantes qué hay más de mil colonias de las que 600 son irregulares, por lo que en su plan de gobierno ha considerado la creación de la secretaría de la tenencia de la tierra para darle certeza jurídica al patrimonio de la población.

César Amín afirmó que es una necesidad el rescate de parques abandonados y destruidos con la quema de pasto sintético y la destruction de lámparas por la delincuencia. Se comprometió a reforzar la seguridad, impulsar un programa integral de alumbrado público y el rescate de espacios públicos para que las familias retornen a las áreas de esparcimiento, seguido del aprovechamiento deportivo a beneficio de los jóvenes.

“Si no hay seguridad no hay inversión, no hay salud, no hay nada, por lo que convocó a votar este seis de junio por el PRI, PAN y PRD, partidos fuertes que se han consolidado con el apoyo del pueblo cansado de mentiras y listos para el cambio urgente.