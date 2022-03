CFE advierte de fraudes

Estafadores se hacen pasar por empleados para obtener dinero de los ciudadanos

Marcos Ramos / Corresponsal Diario de Chiapas

Cintalapa, Chiapas.- El área de distribución que comprende los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas y Cintalapa, (incluyendo ejidos, colonias y rancherías) con sede en este valle de Figueroa, alerta y se deslinda de cobros, depósitos o cualquier otra acción monetaria que algún ciudadano realice creyendo que con lo que pague quedaría en ceros su deuda que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de energía eléctrica, ya sea domiciliaria o de otro tipo de tarifa.

Lo anterior, porque de dos meses a la fecha aproximadamente, se ha sabido que sujetos con vestimenta apócrifa, a bordo de una camioneta de color verde, marca Ford y con una escalera de aluminio en la góndola, se han dedicado a hacer visitas a las casas o llamadas telefónicas, y con la frase, “lleguemos a un arreglo y su deuda quedará en ceros”, y de esa forma han defraudado a mucha gente que queriendo “aprovechar la oportunidad”, han realizado depósitos bancarios, pensando que en verdad le están pagado a la CFE, pero solo los están engañando.

Lo más grave de todo esto, es que uno de los “empleados” al hacer la llamada o mandar mensajes de WhatsApp, se presenta como el ingeniero César Llaven Calderón, (persona muy conocida en esta región y que por años ha trabajado para esta empresa), y les dice que tienen adeudos pero que él les puede “ayudar” para que no paguen todo, o que si gustan, él les puede hacer un cambio de tarifa o cancelar ajustes que la empresa federal les haya hecho, pero todo es mentira.

“Al verme afectado de manera directa con estas acciones, yo le quiero pedir a la población que no se deje engañar, la empresa nacional que yo represento en esta región del estado y sureste del país, no realiza cobros mediante llamadas telefónicas, ni manda números de cuenta de Bancomer o de Oxxo para que el usuario realice ahí sus depósitos, los únicos dos lugares donde la población puede pasar a pagar es en el cajero (CFE Mático), o en ventanilla, por favor no se deje sorprender, yo no estoy llamando a nadie para que nos arreglemos, dijo Llaven Calderón.

El referido dijo que el “personal de CFE”, maneja por los menos tres números de teléfonos diferentes para hacer sus “trabajos”, 961 458 18 78 // 961 276 83 70 // 968 125 05 34, por lo que pide a la población que no caiga, es un fraude que les están realizando, y a las personas que ya fueron víctimas, las exhorta a acercarse a las oficinas para que sean asesoradas y puedan elaborar una denuncia ante la Fiscalía General de República (FGR).