Colectivos exigen Justicia para Mariana y anuncian marcha

Janet Hernández Cruz/ Corresponsal del Diario de Chiapas

Diferentes colectivos de San Cristóbal de Las Casas exigieron justicia para Mariana y no más impunidad, así también anunciaron una marcha para este domingo a las 11:00 de la mañana teniendo como punto de reunión la Plaza de la Resistencia de está ciudad.

En rueda de prensa señalaron que está marcha será para pedir justicia para Mariana y para los demás casos de feminicidios, «exigimos justicia y que se le de seguimiento, no queremos que hay otra Mariana en esta situación, no solo en el sector salud sino en otros sectores donde las mujeres siempre son las más vulnerables, en donde se justifican por usos y costumbres, no dándole seguimiento, quedando impunes».

«A sus familiares les decimos que no están solos, todos somos Mariana, los estamos acompañando y lamentamos mucho lo sucedido», expresaron.

Agregaron que los diferentes colectivos que se están solidarizado a nivel estatal y nacional darán seguimiento a este caso, «Mariana denunció y nadie la escuchó, todos la mataron, hay una serie de omisiones y vamos a darle seguimiento».

Finalmente mencionaron que Mariana es un caso piloto de muchos de los abusos y excesos con las mujeres respecto a la violencia y feminicidio.