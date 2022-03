Lo que en principio parecía ser una noche tranquila, termina en una noche de alcohol, bailoteos y trasnoche. No te preocupes, no estás solo, a todos nos ha pasado. Tras una dura semana de tu jornada laboral, por fin llega el fin de semana. Te dejas llevar por la euforia que supone tener 2 días libres (2 y medio, si eres afortunado) por delante y te desatas. Se te va de las manos y acabas llegando a casa cuando sale el sol, al más puro estilo Resacón en Las Vegas. Al día siguiente, tienes una resaca gigante y al abrir un ojo decides que ya no vuelves a beber nunca más.

CÓMO QUITAR LA RESACA RÁPIDO: 10 REMEDIOS INFALIBLES

Pasarte con el alcohol obliga a tu cuerpo a hacer “horas extra” para liberarse de las toxinas de estas bebidas.

Hay recetas caseras que, aunque tienen la mejor intención y el sello de “se ha hecho toda la vida”, no alivian la situación sino que la empeoran, como la receta de la abuela de comer alimentos grasos, que solo hace que el hígado se sobrecargue más.

Te contamos lo que sí funciona para que te encuentres mejor en lo que canta un gallo.

BEBER AGUA

Si ayer decías aquello de “el agua para los peces”, hoy será tu gran aliada. Beber alcohol deshidrata, y lo que nuestro cuerpo necesita al día siguiente es una dosis extra de hidratación. Toma agua nada más levantarte y sigue haciéndolo a lo largo del día. Y quien dice agua, dice infusiones, mejor sin azúcar, si es que te entran mejor porque están calentitas.

Y TAMBIÉN BEBIDAS ISOTÓNICAS

Útiles también cuando tenemos dolor de barriga, las bebidas isotónicas suponen un “chute” de minerales para nuestro cuerpo. Son un buen complemento al agua, y así también varías. Tu cuerpo necesita recuperar el equilibrio y cualquier ayuda es buena.

VUELVE A DORMIR, EL DESCANSO ES TU ALIADO

Si cuando te despiertas notas que tus neuronas están bailando la Lambada en tu cabeza, vuelve a dormirte. Relájate, date media vuelta e intenta dormir de nuevo. Un buen descanso ayuda a tu musculatura a recuperarse, mejora tu humor y tu aspecto físico, te ayuda a rendir más y a prevenir enfermedades.

UN EXTRA DE VITAMINA C

Tomar alimentos ricos en vitamina C ayudará a nuestro cuerpo a recuperarse más rápido de la resaca. ¿Por qué? Muy sencillo, la vitamina C tiene propiedades antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres que se liberan cuando nuestro organismo “se está desintoxicando”. Además, ayuda al hígado a metabolizar el alcohol, así que lo eliminaremos antes. Date un «atracón» de naranjas, kiwis, frutos del bosque…

MÁS APORTE DE VITAMINA B12

Esta vitamina ayuda a eliminar más rápidamente el alcohol de tu cuerpo a través de la orina. Tanto si ya estás de resaca como si crees que hoy vas a tomar una copa de más, incluye alimentos como huevos, lácteos, carne o pescado en tu menú. Son ricos en vitamina B12 y te ayudarán a superar “el día siguiente”.

EVITA COMER COMIDA RÁPIDA O DEMASIADO GRASA

No sabemos por qué, pero cuando nos levantamos después de una noche de copas, nada nos apetece más que fast food o alimentos que normalmente no tomaríamos. Pizza, hamburguesas, patatas fritas, chucherías, bollería… Evita caer en la tentación y opta por un menú más saludable que incluya verduras, huevos, lácteos, pasta o fruta. Te ayudarán más a recuperarte porque te llenarán de vitaminas y minerales.

HAZ DEPORTE (SIN PASARTE)

No te decimos que después de un día de juerga te líes a hacer un maratón. Pero tampoco te recomendamos que te quedes todo el día en casa compadeciéndote de ti misma. Cuando veas que ya empiezas a recuperarte, cálzate tus zapatillas y sal a la calle. Caminar a paso ligero te ayudará a mejorar tu humor y conseguirá que te actives. Si no quieres salir, practica algo de yoga, pilates o estiramientos.

UNA BUENA DUCHA

Otro clásico. Una buena ducha de agua templada conseguirá aliviar la resaca. Te sentirás despejado, más limpio y, además, el vapor que se desprende te ayudará a mitigar un poco el dolor de cabeza.

EVITA EL CAFÉ

El café es diurético y lo único que hará es deshidratarte aún más. Por otro lado, es un estimulante gástrico, así que en lugar de “asentar” tu estómago, hará que te sientas removida. Si te apetece una bebida caliente, opta por el té o un caldo de verduras. Deja el café para el día siguiente, tu cuerpo te lo agradecerá.

SI LO NECESITA, TOMA UN ANALGÉSICO, PERO NO CUALQUIERA…

Y por último, el clásico entre los clásicos, el ibuprofeno. Si ninguno de los remedios anteriores te funciona, siempre puedes recurrir a un antiinflamatorio para acabar con el dolor de cabeza. Por el contrario, evita el paracetamol. Este medicamento hace que tu hígado trabaje más y, en días de resaca, ya está haciendo un esfuerzo extra para eliminar las toxinas del cuerpo, por lo que mejor no saturarlo.

Y LA PRÓXIMA VEZ…

Practica la moderación. Mejor que tratar de beber lo mismo pero con otro orden, porque ya te decimos que el orden del consumo de alcohol no evita la resaca. Un estudio de la universidad Witten/Herdecke (Alemania) y la universidad de Cambridge (Reino Unido), publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, ha demostrado que el orden con el que consumamos bebidas alcohólicas no alterará nuestra resaca así que lo mismo da que bebas primero cerveza y luego vino o al revés, si te pasas… ¡tendrás resaca!