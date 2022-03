Compra equipo de futbol y pone a su hijo de 126 kilos a jugar

El Zibo Cuju tiene de dueño a un polémico millonario que además entró a jugar de ‘10’.

He Shihua es un millonario chino compró al equipo Zibo Coju, que marcha en el último lugar de la China League One y obligó al entrenador para que se alineara a su hijo de 126 kilos de peso. He Shuhua es el personaje que compró al equipo que con un solo punto es el último lugar en la segunda división.

Este fin de semana, en otra de sus decisiones que llaman la atención, obligó a que Hongyi Huang el entrenador del equipo de la China League One alineara a su hijo de forma permanente en el once titular. El jugador ha destacado, pero no por su futbol en la cancha, sino porque pesa más de 126 kilos.

El accionista mayoritario del club al que salvó de la banca rota se ha destacado por las decisiones polémicas desde que invirtió en el equipo, una de ellas es que entró de cambio en un partido vistiendo la camiseta con el número 10 en su espalda. El dueño del equipo de 35 años ha estado inscrito en tres clubes en su ‘ carrera como jugador’ de acuerdo al sitio Transfermarkt, donde se detalla que estuvo en el club Chengdu Decci en 2019 antes de ser parte del Sichuan Hakun de la League Two el año pasado.

Tras cinco jornadas disputadas el equipo solamente ha podido sumar un punto lo que lo tiene en el fondo de la clasificación y en el departamento de goles, sólo han anotado diez, mientras que tienen 10 en contra

