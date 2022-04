Con hojas de coca, miel y limón, vicepresidente de Bolivia superó el COVID

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, reveló este jueves que contrajo en dos ocasiones covid-19 y superó la enfermedad con el uso de medicina ancestral e incluso comió pasto.

«He pasado la primera vez el coronavirus y lo he superado con medicina ancestral (…) Luego me ha dado otra vez y lo he superado con la medicina natural», afirmó la segunda autoridad del país.