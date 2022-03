Con Rutilio Escandón hay seriedad en la política y honradez en el poder: Zoé Robledo

El trabajo coordinado con el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas ha permitido sumar esfuerzos para que en Chiapas la política con justicia social sea una realidad, pues a pesar de las adversidades existen prioridades: seguridad, educación y salud, afirmó el director general del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo.

En su mensaje, el director general del IMSS señaló que con el liderazgo del Gobernador y una estrategia interinstitucional se enfrentó la pandemia por COVID-19 en Chiapas, se reconvirtieron camas hospitalarias, se contrató personal y se adquirieron equipos de terapia intensiva.

Resaltó que el gobernador convocó a los chiapanecos y chiapanecas a guardar la calma, a cuidarse y a proteger la vida, y éstos lo escucharon y se organizaron. «Día a día el gobernador informó de la situación y de las medidas adoptadas para que nadie se quedara sin atención, medidas que permitieron que Chiapas se mantuviera en semáforo verde y sin saturación hospitalaria».

Zoé Robledo subrayó que durante el proceso de vacunación contra COVID-19 «logramos sacar adelante, en equipo, el encargo que era para todos» por parte del presidente López Obrador: inmunizar al mayor número de chiapanecas y chiapanecos, sin importar qué tan lejos estuvieran.

En ese sentido, destacó que actualmente en todo el país se aplica la estrategia chiapaneca para el rezago en comunidades pequeñas y de difícil acceso, que no por su tamaño son menos importantes ni por su lejanía dejan de estar cerca de las preocupaciones del gobierno.

Comentó que en los hechos, el presidente López Obrador ha demostrado que por el bien de México, primero Chiapas, por ser moralmente correcto, históricamente necesario y un imperativo ético reivindicar al Sureste. «Es pagar esa deuda de justicia a quienes han dado grandes lecciones de resistencia, de solidaridad y de dignidad».

El titular del Seguro Social sostuvo que en la administración del actual gobierno no se puede fallar y en su Tercer Informe Rutilio Escandón «ha estado a la altura en momentos muy difíciles que hemos enfrentado en medio de la pandemia».

«Hoy, la Cuarta Transformación, lo podemos decir con claridad, está en nuestro destino, está en el destino de Chiapas, para que Chiapas no vuelva a ser el último, para que no vuelvan las angustias, no vuelvan las penas, no vuelvan esos momentos de triste sufrir. Y la promesa de feliz porvenir de nuestro himno se comienza hoy a sentir y se empieza a convertir en realidad con el gobierno de Rutilio Escandón», agregó.