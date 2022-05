El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó La Mañanera desde Palacio Nacional, en donde presentó el Pulso de la Salud.

En estos estados iniciará vacunación anticovid de personal educativo

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se estima vacunar contra covid-19 a alrededor de 530 mil docentes y personal educativo para el regreso a clases presenciales. Detalló que se iniciará la aplicación en Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas.

«No son solo maestros, es en general, el personal educativo; hemos estimados poco más de tres millones de la población del sector educativo».

Comienza reclutamiento de voluntarios para probar vacuna anticovid Patria

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, anunció el inicio de la investigación clínica en humanos con pacientes voluntarios de la vacuna contra covid-19 mexicana llamada Patria.

«El inicio de reclutamiento de voluntarios que es lo que estamos anunciando en este momento».

Conacyt prevé tener vacuna mexicana para finales de año

La funcionaria aseguró que se prevé tener lista la vacuna Patria a finales de año, «si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de Cofepris para su aprobación de uso de emergencia».

Con vacuna Patria, habrá ahorro de 855% en dosis

Destacó que se tiene estimado un ahorro de 855 por ciento con la vacuna mexicana, «de tener éxito, este desarrollo Patria nos va a permitir ahorros de hasta un 855 por ciento con respecto a la adquisición de estas vacunas fuera».

Se reclutarán voluntarios de CdMx para Fase 1 de vacuna mexicana

Indicó que se reclutarán entre 90 y 100 voluntarios adultos sanos de la Ciudad de México, «se les va a inyectar este desarrollo vacunal durante los próximos días y semanas, y esperamos tener resultados a finales de mayo».

Ya dieron de alta a secretario de Marina tras contagio de covid: AMLO

El presidente López Obrador indicó que el secretario de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, «está muy bien» tras su segundo contagio de covid-19.

«Ya le dieron de alta, está en su domicilio recuperándose, ya se va a reincorporar, siempre ha estado pendiente con todo lo relacionado con la Secretaría de Marina, tan es así que apenas le están permitiendo salir del hospital».

AMLO: cuando pasen elecciones, enviaré iniciativas contra gastos excesivos

El mandatario aseguró que cuando termine el proceso electoral enviará iniciativas al Congreso para «seguir ahorrando y terminando con lujos y gastos excesivos, extravagantes, onerosos; y tiene que ver con el legislativo y el Poder Judicial, han hecho un gran esfuerzo, pero hay organismos que no».

AMLO dice que no está en contra del presidente del INE

Mencionó que no está en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pero aclaró que no confía en el órgano, «hay que aclarar que el presidente del INE y uno o dos consejeros más ya se les vence su periodo el año próximo, entonces para que no se piense de que se está en contra del presidente, ya él va a terminar, está por concluir su periodo» .

AMLO pide a Salgado Macedonio luchar pacíficamente por candidatura

El mandatario pidió a Félix Salgado Macedonio luchar pacíficamente por candidatura en Guerrero, luego de que amenazó con revelar la dirección del consejero presidente del INE.

«Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica».

Vamos a cuidar niños: AMLO tras dichos de Casa Blanca sobre acuerdo en frontera

El Presidente dijo que se cuidarán a los niños, luego de que la vocera de la Casa Blanca aseveró ayer que México acordó con Estados Unidos desplegar más tropas en frontera por migrantes.

«Vamos a cuidar a los niños, esa fue una instrucción que di hoy en la mañana porque los traficantes de indocumentados están utilizando a los niños y es una gravísima violación de derechos humanos».

Directora de DIF despachará en Tapachula para impedir que usen a menores

Anunció que la directora de DIF despachará desde Tapachula, Chiapas, para impedir que usen a menores para ingresar a Estados Unidos, «va la oficina del DIF de la Ciudad de México a Tapachula para que no se utilice a los niños».

Con información de Milenio