Conmemoran natalicio de Benito Juárez en Tapachula

Tapachula, Chiapas.- Con un acto cívico solemne, el Ayuntamiento de Tapachula conmemoró el 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez, que con su perseverancia, austeridad, tolerancia y firmeza, cimentó la segunda transformación del Estado Mexicano.

En el hemiciclo erigido a su memoria en el centro de la ciudad, autoridades civiles y militares, así como integrantes de la Gran Logia Masónica del Estado de Chiapas, le rindieron honores, depositaron ofrendas florales y montaron guardias de honor.

Ahí, el presidente municipal José Alberto de Sancristóbal Morales rememoró la vida del ilustre mexicano que fue parte fundamental de la historia de nuestro país y que desempeñó los cargos de regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local y federal, juez de primera instancia, magistrado del Supremo Tribunal, Gobernador de Oaxaca y Presidente de México.

“Benito Juárez García, es el mejor ejemplo de cómo la educación y la pasión por los ideales, pueden superar cualquier inferioridad y transformarla en grandeza, que levanta pueblos, que sostiene instituciones y alienta la esperanza”, enfatizó.

Asimismo estableció que el Benemérito de las Américas mantuvo siempre la convicción de lo que significa ser un funcionario probo. “Su antagonismo con el Presidente Antonio López de Santa Anna lo llevó a sufrir el destierro en Estados Unidos, donde estableció relación con un grupo de liberales, con los que buscó una profunda transformación social y política de México”.

El alcalde recordó la frase de Benito “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

Por ello, indicó que “su ejemplo es referente y guía de la Cuarta Transformación de la vida pública que consolida el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas”. En ese sentido, De Sancristóbal Morales ratificó el compromiso de trabajar diariamente con honestidad, transparencia y austeridad, siempre basados en la legalidad.

Al evento acudieron el delegado de Gobierno del Estado en Tapachula, Jorge Matalí Loranca; en representación de la 36ª. Zona Militar, el capitán Gonzalo Nolasco Santiago; de la XIV Zona Naval, el contralmirante Camerino Roa Vidal, jefe de Estado Mayor; el presidente de la Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas, Francisco Pineda Ochoa; la Síndico Municipal, Xóchitl Sumuano Pérez, regidores, funcionarios e invitados especiales.