Consulado de Nicaragua se olvida de sus connacionales

Denuncian extranjeros falta de atención, trámites atorados y prepotencia por parte de personal

José Cancino / Corresponsal Diario de Chiapas

Tapachula, Chiapas.- Extranjeros que permanecen en Tapachula denunciaron la inoperancia del consulado de Nicaragua en esta localidad, debido a la falta de atención y la prepotencia del personal que allí labora.

Una de las denunciantes, identificadas como Margarita, de 80 años de edad, expuso que tramitó un pasaporte por un costo de 50 dólares, un aproximado de mil pesos.

Sin embargo, el trámite se realizó en noviembre de 2021 y a más de dos meses de la petición hasta el momento no se lo han entregado.

Aunado a esto, expuso que en las más de diez ocasiones que ha asistido al consulado de Nicaragua, la autoridad consular le manifiesta que no hay trámites para procesar.

“A mí me entregaron una constancia en la que se dice que el pasaporte ya fue entregado, pero el pasaporte no lo entregaron y al acudir a Migración nos han dicho que es falso e improcedente ese papel porque no hay pasaporte”, explicó.

La falta de atención se replica en varios nicaragüenses que han acudido a esta oficina consular, situada en el fraccionamiento bulevar Del Bosque, pero no les atienden o reciben malos tratos por parte del personal.

Incluso, señalaron que los trabajadores de este consulado se dedican a fumar, beber y no atender a los extranjeros que llegan para realizar algún tipo de trámite.

También denunciaron a Kendol Vanessa Burgos Rocha, quien supuestamente ofrece trato indigno a los nicaragüenses y con prepotencia les niega los procedimientos al interior de este consulado, así como a Blanca López de la Cruz, policía de seguridad ciudadana, quien entorpece los trámites y llegada de los extranjeros.

La falta de atención de este consulado deriva en que cientos de nicaragüenses se mantengan a la deriva en Tapachula y sin ningún tipo de asesoría jurídica por parte del gobierno de Nicaragua en México.