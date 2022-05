El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

Creación de la Agencia de Aduanas permitirá combatir entrada de drogas

El mandatario resaltó que la publicación de un acuerdo para la creación de la Agencia Nacional de Aduanas ayudará a combatir el contrabando de drogas, armas y la evasión fiscal; y afirmó que “no se admiten a recomendados”.

“Tenemos que seguir combatiendo el contrabando, la instrucción de drogas, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país. Por eso la decisión que tome de cerca esta agencia. (…) Necesitamos poner orden en lo relacionado con las aduanas”, apuntó.

AMLO pide a padres de familia organizarse para preparar regreso a clases presenciales López

Obrador hizo un llamado a los padres de familia y al personal educativo para prepararse para el regresar a las aulas de manera presencial en agosto. Propuso que se inicien las reuniones y se valore el estado de las escuelas

“Que ya se empiecen a organizar, que nos ayuden en esto, que todos ya empecemos los preparativos para el regreso a clases. (…) No vamos a tener problemas de contagios. Nos urge el regreso a clases, no hay nada que reemplace a la escuela, y si seguimos así el daño va ser mayor”, dijo.

Conflictos en Pantelhó, Chiapas, no representan riesgo a la gobernabilidad

Luego de los enfrentamientos y manifestaciones de violencias en varios municipios de Chiapas, como Panteló y Tuxtla Gutiérrez, el Presidente sostuvo que estos no representan un riesgo a la gobernabilidad; puesto que las autoridades ya están atendiendo la situación.

“Se está trabando en Chiapas, han habido estas manifestaciones de violencia, (…) pero no representa ningún riesgo a la estabilidad, la gobernabilidad, ya estamos actuando. Está participando la Guardia Nacional y se van a intensificar las acciones en esa región”, resaltó.

Ya se presentó propuesta de Bienestar en Aguililla

El jefe del Ejecutivo federl informó que ya se presentó una propuesta de desarrollo integral para el municipio de Aguililla, Michoacán. Dijo que hay quienes no quieren este tipo de intervenciones del gobierno federal, pero se seguirá insistiendo para que se logre la paz en la región.

“Ayer en Aguililla se presentó ya una propuesta de programa de desarrollo de Bienestar para los habitantes, y estamos buscando resolver los problemas de esa manera con Bienestar, con justicia, ayudando a los productores (…) vamos a seguir insistiendo para que se vaya logrando la paz con justicia”, explicó.

Ante reducción de contagios, comenzará mudanza de la Ssa a Guerrero

Para continuar con su compromiso de descentralizar las dependencias federales, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que se reanudarán los procesos de traslado de la Secretaría de Salud a Guerrero.

“Voy a reafirmar el compromiso de que se va a trasladar la Secretaría de Salud a Guerrero, lo más pronto posible, vamos a buscar el sitio mejor, ya sea Chilpancingo o Acapulco, ahora que está bajando el contagio, que ya tenemos un poco más de tranquilidad, ya empezar a mudarnos”, apuntó.

Si no terminamos de pacificar México, no vamos a acreditar nuestro gobierno: AMLO

Tras su reunión con gobernadores electos y en funciones, el Presidente resaltó su compromiso para garantizar la seguridad en México. Por ello, se tiene una estrategia coordinada con los gobiernos estatales para pacificar al país. “Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno, es un desafío hasta político porque nuestros adversarios se frotan las manos”, declaró.

Próxima semana se presentará el plan de abasto de medicamentos

A pesar de que “nos costó muchísimo”, el mandatario dará a conocer la próxima semana el plan para el abasto de medicamentos a nivel nacional. Reconoció que el mayor problema que enfrentaron fue la corrupción y los intermediarios en el monopolio de las medicinas. “La semana próxima se va a presentar todo el plan de abasto de medicamentos, aquí lo vamos a presentar, nos costó muchísimo, no en lo económico, sino enderezar ese entuerto, porque están bien enraizados los que vendían los medicamentos al gobierno”, comentó.

AMLO no recibirá a gobernador de Michoacán; “hay mucha politización”

Aunque el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles se presentó a Palacio Nacional, el Presidente reiteró su negativa a recibirlo, al menos hasta que terminen las impugnaciones y juicios del proceso electoral, pues consideró que debe cuidar la investidura presidencial ante la politización. “Le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que termine el proceso electoral y vemos, no quiero que aquí se produzcan debates rápidos o espectáculos, hay que cuidar la investidura presidencial”.

