De los fracasos se aprende: Ambriz

La experiencia de cuatro meses al frente del Huesca y con una racha negativa de resultados no dejó un mal sabor de boca al mexicano Ignacio Ambriz, quien afirmó: “De los fracasos se aprende”. Ahora regresó a la Liga Mx para tomar las riendas del Toluca con aspiración al título.

“Era un sueño que tenía, pero me hizo despertar muy rápido, nunca imaginé que las cosas fueran así y regresara (a México) en unos meses. Tuve esa enseñanza y a través de los fracasos aprendes más. No me arrepiento de nada y conocí nuevas cosas en Europa”, dijo en conferencia de prensa ahora en el banquillo mexiquense.

Poco después de haber sido campeón en la Liga Mx con León en el torneo Guardianes 2020, Ambriz se convirtió en uno de los pocos mexicanos en arriesgarse a buscar una oportunidad en Europa. El Huesca le abrió la puerta en España, pero la travesía no fue como esperaba al haber dirigido sólo 12 partidos con cuatro victorias, tres empates y cinco descalabros.

Aunque regresa con una enseñanza, el técnico asegura que mantiene su esencia como estratega que prefiere ser ofensivo en el terreno de juego e incluso lo destacó en tono de broma.

“¿(Verán) un Nacho diferente? No, sólo con un año más de vida”, dijo entre risas. “Estoy muy ilusionado porque Toluca se fijó en mí. Mi idea la conocen bien y es ser protagonista. Como aprendí de Luis Aragonés, ‘si eres dueño del balón, eres dueño del partido’”, sostuvo.

No obstante, ahora, como timonel de los escarlatas se enfrenta a su primer contratiempo aún sin empezar el torneo, luego de que se detectaron siete casos de covid-19 en el plantel, por lo que el partido contra Pumas, correspondiente a la jornada uno, fue aplazado un día y se disputará el lunes.

“Me cambia (el esquema) porque pensé en ciertos elementos y difícilmente llegarán para iniciar, pero recuperaré a algunos para llevar a la banca y jugarán 30 o 40 minutos. Algunos perdieron dos semanas de entrenamiento. Al final no me gusta sacar pretextos. Tengo un equipo para participar el lunes y vamos a competir de la mejor manera”, aseguró.

Buscan un último refuerzo, indicó, tras las incorporaciones de Leo Fernández, Camilo Sanvezzo, Jordan Sierra, Daniel Álvarez y Carlos Guzmán.

“Estoy feliz con el equipo, ahora lo primero es clasificar, luego hacer una buena liguilla. No me da miedo decir que iremos a luchar por un título”, aseveró.

Con la información de: La Jornada