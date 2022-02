Decreto sobre obras del gobierno “es para agilizar trámites”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Gobierno liberó más de 700 millones de piezas de medicamentos: Ssa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que se han liberado más de 787 millones de piezas de medicamentos a 14 instituciones de salud de las entidades. Hasta el momento 72 millones fueron entregados en almacenes estatales y han sido comprobadas 33 millones 496 mil.

En México, hay menos de 20 mil casos de covid-19 activos, asegura López-Gatell

La semana epidemiológica abrió con un 17 por ciento de disminución de la pandemia de covid-19, y hasta el momento hay menos de 20 mil casos de coronavirus en todo el país, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“En ningún momento se presentó repunte de casos covid en escuelas”: López-Gatell

Desde que se abrieron las escuelas en agosto, no se ha presentado un repunte de casos de covid-19 en población escolar por el regreso a clases presenciales, explicó el subsecretario. Sostuvo que del 67 por ciento de las instituciones que han reabierto, sólo el 0.07 por ciento se han visto afectadas.

“Se abrieron las escuelas y no se ha presentado un repunte. Constantemente monitorizamos a la población y hay una reducción progresiva y sostenida, y se ha mantenido muy bajo, lo que nos habla de un mínimo impacto de la apertura de las escuelas sobre los contagios”, explicó.

Casi 76 millones de adultos han recibido la vacuna anticovid: Ssa

López-Gatell comentó que se han vacunado a 75 millones 955 mil personas contra el covid, lo que representa una cobertura general del 15 por ciento de la población adulta. El funcionario hizo un llamado para acercarse a las autoridades para recibir el biológico, puesto que la campaña ha reducido el riesgo de hospitalización y mortalidad hasta el un 87 por ciento.

En 2023, México será independiente en dragado de puertos: Marina

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aseguró que para el 2023 México será independiente en el dragado de los puertos, y “ya no va a tener que licitar”. Dentro de dos años, el gobierno contará con 10 dragas que servirán para mantenimiento y construcción.

Decreto sobre obras del gobierno “es para agilizar trámites”, dice AMLO

El mandatario aclaró que el decreto para que las obras del gobierno federal se consideren como un asunto de seguridad nacional es un acuerdo para agilizar trámites y no se detenga la construcción de las obras. Insistió en que las dependencias del Estado están regidas por principios de honestidad, justicia y pidió tener confianza en ellas.

“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, afirmó.

“Cofepris estaba plagada de corrupción”: López-Gatell tras adhesión a organismo

Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fuera incorporada a un mecanismos de intercambio de información con las agencias sanitarias de Estados Unidos, Canadá y Brasil, el subsecretario de Salud recordó que se trata de la renovación en la administración de la dependencia, pues anteriormente estaba plagada de corrupción.

?“Cofepris estaba plagada de corrupción, prácticamente desde su surgimiento. No nos referimos a las trabajadoras de base sino a los dirigentes. Había una gran complicidad on las empresas reguladas (…) existían expedientes guardados para ir dando permisos a las empresas amigas y no tener un proceso de regulación”, explicó.